Дачники в шоке: какие работы весной могут погубить растения

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной работы на участке хватает: хочется как можно скорее привести сад и огород в порядок. Но не все привычные действия идут на пользу растениям. Некоторые могут быть не только бесполезными, но и вредными. Разберём 5 типичных весенних ошибок, которые совершают даже опытные дачники.

Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовый инструмент

Чрезмерная обрезка растений

Обрезка — важная процедура, но если увлечься, можно нанести серьёзный вред. У каждого растения свои правила ухода, и неправильная обрезка ослабляет кусты и деревья, замедляя их рост. Прежде чем брать в руки секатор, изучите рекомендации для каждого вида растений.

Пересадка в неподходящее время

Весна кажется идеальным временем для пересадки, но не для всех растений. Некоторые культуры плохо переносят ранний перенос и требуют определённых условий. Ошибки в сроках могут повредить корневую систему и вызвать стресс у растения. Узнайте заранее, какие цветы и кустарники можно пересаживать весной, а какие лучше оставить в покое.

Избыточное использование удобрений

Весной почва требует подпитки, но перебор с удобрениями может привести к обратному эффекту. Особенно опасны излишки химических подкормок, которые могут нарушить баланс почвы и навредить корням. Лучше отдать предпочтение органическим удобрениям, которые действуют мягко и безопасно.

Позднее прореживание плодовых деревьев

Если вовремя не проредить завязи, дерево израсходует силы на множество мелких плодов, которые так и не успеют вызреть. Оптимальный момент для прореживания — сразу после образования завязей. Удаляйте лишние плоды, чтобы оставшиеся росли крупными и сочными.

Избыточный полив

Весной хочется дать растениям больше влаги, но избыточный полив только навредит. Если почва слишком влажная, корни начинают гнить, а грибковые заболевания распространяются быстрее. Важно учитывать погодные условия: если весна дождливая, дополнительный полив может вовсе не понадобиться.

Весна — время активной работы в саду, но главное — не перестараться. Иногда лучше не торопиться, чтобы не навредить будущему урожаю.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

