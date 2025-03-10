Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко
Как понять, что ваши отношения крепки: четыре простых вопроса
Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты
Срочно меняйте обои! Эти узоры раздражают и мешают заснуть
Ранние симптомы беременности, которые часто остаются незамеченными
Вика Цыганова высмеяла текст песни Филиппа Киркорова: пробиваю дно
Готовлю мороженое без мороженицы — получается вкуснее, чем в магазине
Царапина на кузове — не приговор: три копеечных способа, которые работают
Кошка спит в ногах? Рассказываем, почему она выбрала это место не просто так

Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге

2:26
Садоводство

Вырастить арбузы в средней полосе — не миф, а реальность. Но чтобы они были сладкими, сочными и крупными, одной стандартной подкормки недостаточно. Секрет в удобрении, которое имитирует южные условия даже в прохладном климате.

Арбуз
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич
Арбуз

Калиевая селитра — разгоняет метаболизм

Арбузы обожают калий, но в холодном климате он плохо усваивается. Решение — калиевая селитра (нитрат калия). В ней есть азот, который ускоряет обмен веществ и помогает растениям развиваться в условиях резких перепадов температур.

При посадке рассады добавьте 1 столовую ложку селитры в лунку, перемешав с землёй.

Через 2 недели опрыскайте листья раствором (20 г на 10 л воды).

Калий простимулирует рост плетей, а азот поддержит зелёную массу, помогая арбузам быстрее адаптироваться.

Бор — отвечает за завязи

Без бора арбузы могут цвести, но плодов вы не дождётесь. Как только появились первые цветки, разведите 2 г борной кислоты в 10 л воды и обработайте кусты.

Этот приём:

  • Увеличивает количество женских цветков.
  • Предотвращает их опадение, повышая урожайность.

Через 5 дней полейте растения раствором сульфата магния (15 г на 10 л). Магний усилит фотосинтез, а сера сделает мякоть ярко-красной и ароматной.

Монофосфат калия — секрет гигантов

Как только завязи достигнут размера куриного яйца, самое время для главной подкормки. Разведите 25 г монофосфата калия в 10 л воды и полейте растения.

  • Фосфор направит сахара в плоды, делая их сладкими.
  • Калий ускорит их созревание.

Защита от холода

Арбузы не любят резких похолоданий, поэтому для дополнительного тепла:

  • Замульчируйте грядку чёрной плёнкой — она удержит тепло.
  • Накрывайте кусты спанбондом на ночь.

Итог: что получите?

  • Арбузы созреют за 75-80 дней.
  • Средний вес плодов — 6-8 кг.
  • Даже в дождливое лето они будут сладкими, а не водянистыми.

Попробуйте этот метод — и вам больше не придётся завидовать астраханским бахчам!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников
Садоводство, цветоводство
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников Аудио 
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Ранние симптомы беременности, которые часто остаются незамеченными
Вика Цыганова высмеяла текст песни Филиппа Киркорова: пробиваю дно
Готовлю мороженое без мороженицы — получается вкуснее, чем в магазине
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Царапина на кузове — не приговор: три копеечных способа, которые работают
Кошка спит в ногах? Рассказываем, почему она выбрала это место не просто так
Цветы, которые растут сами: непривередливые растения для открытого грунта
Вместо химии: бросаю это в унитаз — налёт и запах исчезают мгновенно
Всего 25 минут — и шедевр готов: раскрыт секрет нежнейшего шоколадного торта
Средиземноморская диета творит чудеса: почему именно её советуют ученые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.