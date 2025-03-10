Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге

Вырастить арбузы в средней полосе — не миф, а реальность. Но чтобы они были сладкими, сочными и крупными, одной стандартной подкормки недостаточно. Секрет в удобрении, которое имитирует южные условия даже в прохладном климате.
Арбузы обожают калий, но в холодном климате он плохо усваивается. Решение — калиевая селитра (нитрат калия). В ней есть азот, который ускоряет обмен веществ и помогает растениям развиваться в условиях резких перепадов температур.
При посадке рассады добавьте 1 столовую ложку селитры в лунку, перемешав с землёй.
Через 2 недели опрыскайте листья раствором (20 г на 10 л воды).
Калий простимулирует рост плетей, а азот поддержит зелёную массу, помогая арбузам быстрее адаптироваться.
Без бора арбузы могут цвести, но плодов вы не дождётесь. Как только появились первые цветки, разведите 2 г борной кислоты в 10 л воды и обработайте кусты.
Этот приём:
Через 5 дней полейте растения раствором сульфата магния (15 г на 10 л). Магний усилит фотосинтез, а сера сделает мякоть ярко-красной и ароматной.
Как только завязи достигнут размера куриного яйца, самое время для главной подкормки. Разведите 25 г монофосфата калия в 10 л воды и полейте растения.
Арбузы не любят резких похолоданий, поэтому для дополнительного тепла:
Попробуйте этот метод — и вам больше не придётся завидовать астраханским бахчам!
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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