Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить арбузы в средней полосе — не миф, а реальность. Но чтобы они были сладкими, сочными и крупными, одной стандартной подкормки недостаточно. Секрет в удобрении, которое имитирует южные условия даже в прохладном климате.

Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич Арбуз

Калиевая селитра — разгоняет метаболизм

Арбузы обожают калий, но в холодном климате он плохо усваивается. Решение — калиевая селитра (нитрат калия). В ней есть азот, который ускоряет обмен веществ и помогает растениям развиваться в условиях резких перепадов температур.

При посадке рассады добавьте 1 столовую ложку селитры в лунку, перемешав с землёй.

Через 2 недели опрыскайте листья раствором (20 г на 10 л воды).

Калий простимулирует рост плетей, а азот поддержит зелёную массу, помогая арбузам быстрее адаптироваться.

Бор — отвечает за завязи

Без бора арбузы могут цвести, но плодов вы не дождётесь. Как только появились первые цветки, разведите 2 г борной кислоты в 10 л воды и обработайте кусты.

Этот приём:

Увеличивает количество женских цветков.

Предотвращает их опадение, повышая урожайность.

Через 5 дней полейте растения раствором сульфата магния (15 г на 10 л). Магний усилит фотосинтез, а сера сделает мякоть ярко-красной и ароматной.

Монофосфат калия — секрет гигантов

Как только завязи достигнут размера куриного яйца, самое время для главной подкормки. Разведите 25 г монофосфата калия в 10 л воды и полейте растения.

Фосфор направит сахара в плоды, делая их сладкими.

Калий ускорит их созревание.

Защита от холода

Арбузы не любят резких похолоданий, поэтому для дополнительного тепла:

Замульчируйте грядку чёрной плёнкой — она удержит тепло.

Накрывайте кусты спанбондом на ночь.

Итог: что получите?

Арбузы созреют за 75-80 дней.

Средний вес плодов — 6-8 кг.

Даже в дождливое лето они будут сладкими, а не водянистыми.

Попробуйте этот метод — и вам больше не придётся завидовать астраханским бахчам!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

