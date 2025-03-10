Как защитить сад от мартовских заморозков? Лучшие методы без затрат

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мартовское солнце может ввести в заблуждение: кажется, что тепло уже пришло, но ночью неожиданно возвращаются заморозки. Именно из-за этой температурной "игры" многие посадки страдают.

Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Берегите деревья от растрескивания

Днём солнце нагревает стволы деревьев, а ночью они резко охлаждаются, что приводит к растрескиванию коры. Чтобы избежать этого, достаточно утеплить деревья, обернув стволы мешковиной или старыми простынями. Это словно шарф, который снимают только после установления стабильного тепла.

Не торопитесь с посадками

Ранний посев теплолюбивых культур — ещё одна распространённая ошибка. Помидоры, перцы и огурцы, попав в холодную почву, не погибнут, но их рост значительно замедлится.

Ориентируйтесь на температуру грунта: перед посадкой он должен прогреться хотя бы до +10°C на глубине 10 см. Проверить это можно без термометра — просто снимите верхний слой земли и приложите к грунту ладонь. Если через 10 секунд рука не замёрзнет, можно смело сажать.

Полив может навредить

Весной корни растений ещё "спят" и не способны впитывать много воды, поэтому чрезмерный полив приведёт к загниванию. Увлажняйте только приствольные круги деревьев и кустарников — но только если зима была малоснежной.

Чтобы сохранить влагу, используйте мульчу: подойдёт солома, опилки или кора деревьев.

Весной в саду важны не спешка, а чуткость. Иногда лучше подождать неделю, чем потерять месяцы труда.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

