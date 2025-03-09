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Колорадский жук исчезнет с ваших грядок — просто посадите это растение

2:56
Садоводство

Забыть о колорадском жуке и не использовать химикаты — реально. Природа позаботилась о том, чтобы у вас были естественные защитники. Всего три растения способны превратить картофельные грядки в неприступную крепость.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Котовник — ароматный барьер

Котовник кошачий (или кошачья мята) — первый и самый эффективный защитник. Его насыщенный ментоловый аромат обожают кошки, а вот колорадские жуки не переносят. Эфирные масла котовника маскируют запах картофеля, не давая вредителям обнаружить свою любимую культуру.

Чтобы добиться максимального эффекта, высаживайте котовник по периметру картофельного участка или между грядками. Однако есть нюанс: растение быстро разрастается. Чтобы оно не захватило весь огород, ограничьте его зону, вкопав бордюрную ленту на глубину 20 см.

Настурция — живой капкан

Второй секретный стражник — настурция. Её яркие цветы не только украшают огород, но и работают как ловушка для жуков. Вредители предпочитают сочные листья настурции картофелю, переползая на них в поисках пищи. Вам останется лишь раз в неделю собирать их вручную и уничтожать.

Чтобы ловушка сработала на 100%, сейте настурцию за 3-4 недели до посадки картофеля. Тогда к моменту появления жуков она уже будет цвести и привлекать их к себе.

Хрен — корень, который сбивает с толку

Третьим помощником в борьбе с жуками станет хрен. Его мощные корни выделяют гликозиды — вещества, которые дезориентируют личинок, мешая им найти картофель. Посадите хрен по углам участка, но не ближе 2 метров от картофельных грядок. В противном случае он начнёт угнетать рост клубней.

Усиливаем защиту: бархатцы и чеснок

Хотите сделать защиту ещё надёжнее? Посадите между рядами бархатцы. Их корни выделяют тиофен — вещество, отпугивающее не только колорадского жука, но и нематод. А чеснок дополнит этот тандем: его резкий запах "перебивает" аромат картофеля, сбивая жуков с толку.

Главное правило — соблюдайте дистанцию. Высаживайте котовник и настурцию на расстоянии 30-40 см от картофеля, а хрен — не ближе 2 метров. Поливайте эти растения так же, как картофель, и регулярно рыхлите почву, чтобы их корни получали достаточно кислорода.

Результат вас удивит!

Всего через месяц вы заметите: жуки исчезли, а картофельные кусты стоят зелёные и здоровые. А соседи, которые годами используют химию, будут в шоке от вашего метода. Вы же не только сэкономите деньги и время, но и сохраните экологию своего участка.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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