Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкоголь и развод: учёные бьют тревогу — женщины в зоне особого риска
Цвет волос как в рекламе? Просто следуй этим простым правилам ухода
6 экстремальных активностей, которые можно попробовать в Ирландии, несмотря на погоду
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Растение, которое бодрит, лечит и восстанавливает — как одно средство изменит ваше здоровье
Рассказываем, как закрыть дверь без замка и не переживать за свою безопасность
Колорадский жук исчезнет с ваших грядок — просто посадите это растение
Новый налог на дачных участках: с 1 марта капитальные строения будут под контролем Росреестра
Похудеть к лету точно получится! Соблюдай эти 5 эффективных правил

Бабушкин метод: заливаю это под корень, и кабачки растут, как на дрожжах

2:39
Садоводство

Вы посадили кабачки, но вместо крупных и сочных плодов собираете мелочь, которая быстро вянет? Возможно, вы допускаете классическую ошибку, мешающую растению полноценно развиваться. Главное — не в подкормках из магазина, а в том, как вы ухаживаете за цветами и завязями.

Кабачок
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачок

Оставьте только сильных

Кабачок — настоящий эгоист. Он формирует множество завязей, но сил хватает лишь на несколько плодов. Поэтому важно вовремя вмешаться: оставьте 3-4 самых крепких завязи, а остальные безжалостно удалите. Это позволит растению направить все ресурсы на рост отобранных плодов. Делайте это, когда кабачки достигнут 10 см в длину.

Помогите с опылением

Опытные огородники знают, что насекомые не всегда охотно опыляют кабачки, особенно в дождливую или слишком жаркую погоду. Чтобы не остаться без урожая, лучше взять процесс в свои руки. Сорвите мужской цветок (он без утолщения у основания), удалите лепестки и аккуратно перенесите пыльцу на пестик женского цветка. Лучше всего делать это утром, когда цветки полностью раскрыты.

Приманите пчёл "сладкой водой"

Ещё один секрет успешного опыления — использование медового раствора. Разведите 2 столовые ложки мёда в литре тёплой воды и опрыскайте цветы. Это привлечёт пчёл, повысив шансы на хорошее завязывание плодов.

Молоко с йодом — главный секрет

Чтобы укрепить иммунитет растения и улучшить почву, используйте проверенное средство: раз в 10 дней поливайте кабачки раствором (0,5 литра молока + 10 капель йода на 10 литров воды). Это не только стимулирует рост, но и защищает растения от болезней.

Не забывайте про "зелёное удобрение"

Перед посадкой закопайте в почву слой свежей крапивы (примерно 10 см толщиной). В процессе разложения она насытит грунт азотом, калием и кальцием, обеспечивая кабачки всеми необходимыми элементами.

Как защитить плоды от солнца

Чтобы кабачки не перегревались и не замедляли рост, прикройте их листьями лопуха или газетой. Это поможет сохранить оптимальную температуру и предотвратит появление ожогов на кожуре.

Теперь, зная эти хитрости, вы сможете вырастить по-настоящему крупные и вкусные кабачки, которые не завянут через пару дней, а порадуют вас щедрым урожаем!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя
Красота и стиль
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя Аудио 
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Последние материалы
Цвет волос как в рекламе? Просто следуй этим простым правилам ухода
6 экстремальных активностей, которые можно попробовать в Ирландии, несмотря на погоду
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Рассказываем, как закрыть дверь без замка и не переживать за свою безопасность
Растение, которое бодрит, лечит и восстанавливает — как одно средство изменит ваше здоровье
Колорадский жук исчезнет с ваших грядок — просто посадите это растение
Новый налог на дачных участках: с 1 марта капитальные строения будут под контролем Росреестра
Похудеть к лету точно получится! Соблюдай эти 5 эффективных правил
Цезарь с креветками — изысканный вкус, который легко приготовить дома
Советский шоколадный торт из детства: не требуется ни грамма муки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.