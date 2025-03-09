Бабушкин метод: заливаю это под корень, и кабачки растут, как на дрожжах

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы посадили кабачки, но вместо крупных и сочных плодов собираете мелочь, которая быстро вянет? Возможно, вы допускаете классическую ошибку, мешающую растению полноценно развиваться. Главное — не в подкормках из магазина, а в том, как вы ухаживаете за цветами и завязями.

Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачок

Оставьте только сильных

Кабачок — настоящий эгоист. Он формирует множество завязей, но сил хватает лишь на несколько плодов. Поэтому важно вовремя вмешаться: оставьте 3-4 самых крепких завязи, а остальные безжалостно удалите. Это позволит растению направить все ресурсы на рост отобранных плодов. Делайте это, когда кабачки достигнут 10 см в длину.

Помогите с опылением

Опытные огородники знают, что насекомые не всегда охотно опыляют кабачки, особенно в дождливую или слишком жаркую погоду. Чтобы не остаться без урожая, лучше взять процесс в свои руки. Сорвите мужской цветок (он без утолщения у основания), удалите лепестки и аккуратно перенесите пыльцу на пестик женского цветка. Лучше всего делать это утром, когда цветки полностью раскрыты.

Приманите пчёл "сладкой водой"

Ещё один секрет успешного опыления — использование медового раствора. Разведите 2 столовые ложки мёда в литре тёплой воды и опрыскайте цветы. Это привлечёт пчёл, повысив шансы на хорошее завязывание плодов.

Молоко с йодом — главный секрет

Чтобы укрепить иммунитет растения и улучшить почву, используйте проверенное средство: раз в 10 дней поливайте кабачки раствором (0,5 литра молока + 10 капель йода на 10 литров воды). Это не только стимулирует рост, но и защищает растения от болезней.

Не забывайте про "зелёное удобрение"

Перед посадкой закопайте в почву слой свежей крапивы (примерно 10 см толщиной). В процессе разложения она насытит грунт азотом, калием и кальцием, обеспечивая кабачки всеми необходимыми элементами.

Как защитить плоды от солнца

Чтобы кабачки не перегревались и не замедляли рост, прикройте их листьями лопуха или газетой. Это поможет сохранить оптимальную температуру и предотвратит появление ожогов на кожуре.

Теперь, зная эти хитрости, вы сможете вырастить по-настоящему крупные и вкусные кабачки, которые не завянут через пару дней, а порадуют вас щедрым урожаем!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

