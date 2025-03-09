Хотите ведра ягод? Сделайте эти 5 шагов весной

Малина, смородина и крыжовник — ягоды, которые растут почти без ухода, но если уделить им немного внимания весной, урожай будет намного щедрее. Главное — правильно обрезать, подкормить и защитить кусты от вредителей.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник и смородина

Шаг 1: Обрезка — удаляем лишнее

Первое, что нужно сделать весной, — ревизия веток. Удалите сухие, кривые и слабые побеги. Что важно знать?

У чёрной смородины обрезают ветви старше 4 лет — они уже не дают хороший урожай.

У малины вырезают все прошлогодние плодоносящие побеги.

У крыжовника важно оставить пространство между ветвями, чтобы ягоды не мельчали.

Шаг 2: Подкормка для мощного роста

Весной ягодные кусты нуждаются в питательных веществах. Лучший вариант — натуральные удобрения:

1 стакан золы — источник калия.

— источник калия. 2 ст. л. суперфосфата — поможет формированию ягод.

— поможет формированию ягод. Полведра перегноя — для питания корней.

Эту смесь просто рассыпают под кустами и слегка рыхлят землю. Корни у ягодников поверхностные, поэтому глубокое закапывание может их повредить.

Шаг 3: Вода — не слишком много и не слишком мало

Ягодные кусты боятся застоя воды, но и пересыхание им вредит. Что делать?

Разложите мульчу из соломы или опилок слоем 5-7 см. Она сохранит влагу и защитит от сорняков.

Поливайте по мере высыхания почвы, но не переусердствуйте.

Шаг 4: Борьба с вредителями без химии

Чтобы защитить кусты без пестицидов, высадите рядом полезные растения:

Бархатцы и чеснок — их запах отпугивает тлю и почкового клеща.

Если листья стали бледными, опрыскайте кусты раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) — это даст им заряд азота.

Шаг 5: Подвязка — не ждите, пока кусты развалятся

Малину лучше подвязывать к шпалерам до распускания листьев. Так кусты не сломаются под тяжестью урожая, а ягоды будут чище и крупнее.

Следуйте этим простым правилам — и ваш ягодник порадует богатым урожаем!

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

