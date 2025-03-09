Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука

Хотите ведра ягод? Сделайте эти 5 шагов весной

Садоводство

Малина, смородина и крыжовник — ягоды, которые растут почти без ухода, но если уделить им немного внимания весной, урожай будет намного щедрее. Главное — правильно обрезать, подкормить и защитить кусты от вредителей.

Крыжовник и смородина
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник и смородина

Шаг 1: Обрезка — удаляем лишнее

Первое, что нужно сделать весной, — ревизия веток. Удалите сухие, кривые и слабые побеги. Что важно знать?

  • У чёрной смородины обрезают ветви старше 4 лет — они уже не дают хороший урожай.
  • У малины вырезают все прошлогодние плодоносящие побеги.
  • У крыжовника важно оставить пространство между ветвями, чтобы ягоды не мельчали.

Шаг 2: Подкормка для мощного роста

Весной ягодные кусты нуждаются в питательных веществах. Лучший вариант — натуральные удобрения:

  • 1 стакан золы — источник калия.
  • 2 ст. л. суперфосфата — поможет формированию ягод.
  • Полведра перегноя — для питания корней.
    Эту смесь просто рассыпают под кустами и слегка рыхлят землю. Корни у ягодников поверхностные, поэтому глубокое закапывание может их повредить.

Шаг 3: Вода — не слишком много и не слишком мало

Ягодные кусты боятся застоя воды, но и пересыхание им вредит. Что делать?

  • Разложите мульчу из соломы или опилок слоем 5-7 см. Она сохранит влагу и защитит от сорняков.
  • Поливайте по мере высыхания почвы, но не переусердствуйте.

Шаг 4: Борьба с вредителями без химии

Чтобы защитить кусты без пестицидов, высадите рядом полезные растения:

  • Бархатцы и чеснок — их запах отпугивает тлю и почкового клеща.
  • Если листья стали бледными, опрыскайте кусты раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) — это даст им заряд азота.

Шаг 5: Подвязка — не ждите, пока кусты развалятся

Малину лучше подвязывать к шпалерам до распускания листьев. Так кусты не сломаются под тяжестью урожая, а ягоды будут чище и крупнее.

Следуйте этим простым правилам — и ваш ягодник порадует богатым урожаем!

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Российский шоу-бизнес
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук Аудио 
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры Аудио 
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука
Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.