Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты на даче — это не только холмики на газоне, но и серьёзная угроза для грядок. Эти маленькие землекопы способны испортить корни растений, уничтожить посевы и разрушить клумбы. Но не спешите использовать химикаты и капканы — есть экологичный и эффективный способ борьбы с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крот

Растение, которое кроты не выносят

Чтобы защитить участок, достаточно посадить бархатцы. Эти яркие цветы содержат вещества, запах которых кроты просто не переносят. Высадите их по периметру участка, вдоль грядок или вокруг газона, и зверьки покинут вашу территорию.

Другие растения против кротов

• Молочай кипарисовый — ещё одно растение, запах которого не нравится кротам. Но будьте осторожны: его сок может быть токсичен для детей и домашних животных.

• Пролеска сибирская — отпугивает подземных вредителей и украшает участок ранней весной.

Почему этот способ работает?

Кроты обладают очень чувствительным обонянием, и резкие растительные ароматы заставляют их уходить в поисках более комфортных мест. В отличие от химических средств и ловушек, этот метод не вредит почве, растениям и полезным насекомым.

Дополнительные советы

• Разместите бархатцы вдоль грядок и дорожек — это не только защита, но и украшение участка.

• Используйте разные растения для усиления эффекта.

• Если кроты уже завелись, попробуйте вкопать в землю ветки бузины — ещё один естественный отпугиватель.

Теперь вы знаете, как избавиться от кротов без вреда для экологии и с минимальными затратами!

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

