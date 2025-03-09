Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов

Кроты на даче — это не только холмики на газоне, но и серьёзная угроза для грядок. Эти маленькие землекопы способны испортить корни растений, уничтожить посевы и разрушить клумбы. Но не спешите использовать химикаты и капканы — есть экологичный и эффективный способ борьбы с ними.
Чтобы защитить участок, достаточно посадить бархатцы. Эти яркие цветы содержат вещества, запах которых кроты просто не переносят. Высадите их по периметру участка, вдоль грядок или вокруг газона, и зверьки покинут вашу территорию.
• Молочай кипарисовый — ещё одно растение, запах которого не нравится кротам. Но будьте осторожны: его сок может быть токсичен для детей и домашних животных.
• Пролеска сибирская — отпугивает подземных вредителей и украшает участок ранней весной.
Кроты обладают очень чувствительным обонянием, и резкие растительные ароматы заставляют их уходить в поисках более комфортных мест. В отличие от химических средств и ловушек, этот метод не вредит почве, растениям и полезным насекомым.
• Разместите бархатцы вдоль грядок и дорожек — это не только защита, но и украшение участка.
• Используйте разные растения для усиления эффекта.
• Если кроты уже завелись, попробуйте вкопать в землю ветки бузины — ещё один естественный отпугиватель.
Теперь вы знаете, как избавиться от кротов без вреда для экологии и с минимальными затратами!
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.