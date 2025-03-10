Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью
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Если на вашем участке разросся чистотел, не спешите его уничтожать. Этот сорняк может стать полезным помощником в борьбе с вредителями и даже заменить химические удобрения.
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чистотел
1. Чистотел против вредителей
Из чистотела готовят настой, который эффективен против многих насекомых.
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Как приготовить:
- Измельчите 4 кг свежего чистотела.
- Залейте 10 литрами воды.
- Настаивайте 2 суток.
Применение:
- Для борьбы с проволочником, капустной бабочкой, тлёй, молью, земляной блошкой и листовёрткой используйте настой для опрыскивания.
- Поливайте почву, чтобы уничтожить почвенных вредителей.
2. Чистотел как натуральный стимулятор роста
Настой чистотела можно использовать вместо химических стимуляторов роста и протравителей.
Как применять:
- Замочите луковицы репчатого лука или цветов в настое на несколько часов.
- Высушите и посадите обычным способом.
3. Натуральное удобрение для почвы
Чистотел можно использовать по аналогии с крапивой, готовя настой для подкормки.
Как приготовить:
- Измельчите чистотел и заложите в бочку с водой.
- Оставьте на солнце на неделю, пока настой не забродит.
- Используйте для удобрения огородных культур.
Когда собирать чистотел?
Важно срезать растение до созревания семенных стручков, иначе он разнесётся по участку и начнёт засорять культурные грядки.
Используйте этот натуральный метод на своём участке, и чистотел вместо сорняка станет полезным союзником в борьбе за урожай.
Уточнения
Чистоте́л (лат. Chelidonium) — олиготипный род двудольных растений семейства Маковые (Papaveraceae).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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