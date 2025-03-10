Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на вашем участке разросся чистотел, не спешите его уничтожать. Этот сорняк может стать полезным помощником в борьбе с вредителями и даже заменить химические удобрения.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чистотел

1. Чистотел против вредителей

Из чистотела готовят настой, который эффективен против многих насекомых.

Как приготовить:

Измельчите 4 кг свежего чистотела.

Залейте 10 литрами воды.

Настаивайте 2 суток.

Применение:

Для борьбы с проволочником, капустной бабочкой, тлёй, молью, земляной блошкой и листовёрткой используйте настой для опрыскивания.

Поливайте почву, чтобы уничтожить почвенных вредителей.

2. Чистотел как натуральный стимулятор роста

Настой чистотела можно использовать вместо химических стимуляторов роста и протравителей.

Как применять:

Замочите луковицы репчатого лука или цветов в настое на несколько часов.

Высушите и посадите обычным способом.

3. Натуральное удобрение для почвы

Чистотел можно использовать по аналогии с крапивой, готовя настой для подкормки.

Как приготовить:

Измельчите чистотел и заложите в бочку с водой.

Оставьте на солнце на неделю, пока настой не забродит.

Используйте для удобрения огородных культур.

Когда собирать чистотел?

Важно срезать растение до созревания семенных стручков, иначе он разнесётся по участку и начнёт засорять культурные грядки.

Используйте этот натуральный метод на своём участке, и чистотел вместо сорняка станет полезным союзником в борьбе за урожай.

Уточнения

Чистоте́л (лат. Chelidonium) — олиготипный род двудольных растений семейства Маковые (Papaveraceae).

