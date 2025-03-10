Ошибки при выращивании рассады, которые убивают цветы ещё до высадки

Садоводы, мечтающие о пышных клумбах, нередко сталкиваются с разочарованием: вместо крепкой рассады петуний — слабые, вытянувшиеся стебельки. Проблема не в недостатке опыта, а в деталях, которые кажутся незначительными.
Фото: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Петуния
Когда сеять? Сроки имеют значение
Петунии сеют в феврале, иначе они не успеют зацвести до холодов.
Астры лучше сеять в марте, а бархатцы — в апреле.
Некоторые многолетники, такие как лаванда, требуют стратификации — двухнедельного "охлаждения" в холодильнике перед посадкой.
Глубина заделки: ошибка, которая губит всходы
Мелкие семена (лобелия, петуния) не присыпают землёй — их просто рассыпают по поверхности и увлажняют из пульверизатора.
Крупные семена (настурция) заглубляют на 1-2 см.
Полив: как избежать плесени и гниения
Переувлажнение опаснее засухи — корни загнивают, а на почве появляется плесень.
Используйте лейку с узким носиком, поливайте только после высыхания верхнего слоя почвы.
Добавьте в воду несколько капель лимонного сока, чтобы снизить жёсткость и предотвратить белый налёт.
Подкормки: когда и чем удобрять рассаду
Первые 3-4 недели растению хватает питательных веществ из почвы.
Затем можно вносить слабый раствор комплексного удобрения, но избегайте избытка азота — он даст зелёную массу в ущерб цветению.
Эти простые советы помогут вырастить крепкую, здоровую рассаду, которая летом превратится в настоящий цветочный рай.
Уточнения
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).