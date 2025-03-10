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Ошибки при выращивании рассады, которые убивают цветы ещё до высадки

1:40
Садоводство

Садоводы, мечтающие о пышных клумбах, нередко сталкиваются с разочарованием: вместо крепкой рассады петуний — слабые, вытянувшиеся стебельки. Проблема не в недостатке опыта, а в деталях, которые кажутся незначительными.

Петуния
Фото: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Петуния

Когда сеять? Сроки имеют значение

  • Петунии сеют в феврале, иначе они не успеют зацвести до холодов.
  • Астры лучше сеять в марте, а бархатцы — в апреле.
  • Некоторые многолетники, такие как лаванда, требуют стратификации — двухнедельного "охлаждения" в холодильнике перед посадкой.

Глубина заделки: ошибка, которая губит всходы

  • Мелкие семена (лобелия, петуния) не присыпают землёй — их просто рассыпают по поверхности и увлажняют из пульверизатора.
  • Крупные семена (настурция) заглубляют на 1-2 см.

Полив: как избежать плесени и гниения

  • Переувлажнение опаснее засухи — корни загнивают, а на почве появляется плесень.
  • Используйте лейку с узким носиком, поливайте только после высыхания верхнего слоя почвы.
  • Добавьте в воду несколько капель лимонного сока, чтобы снизить жёсткость и предотвратить белый налёт.

Подкормки: когда и чем удобрять рассаду

  • Первые 3-4 недели растению хватает питательных веществ из почвы.
  • Затем можно вносить слабый раствор комплексного удобрения, но избегайте избытка азота — он даст зелёную массу в ущерб цветению.

Эти простые советы помогут вырастить крепкую, здоровую рассаду, которая летом превратится в настоящий цветочный рай.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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