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Груша из косточки: реально ли это? Проверенный способ выращивания

2:14
Садоводство

Мало кто догадывается, что сочная груша из магазина может стать началом для нового дерева. Да, процесс потребует терпения, но результат обязательно порадует! Рассказываем, как превратить маленькое семечко в крепкое плодоносящее дерево.

Груша
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Груша

Первый этап: подготовка семян

  1. Извлеките семена из спелой груши, промойте и замочите в воде.
  2. Удалите те, что всплыли — они не прорастут. Оставшиеся аккуратно очистите от мякоти.
  3. Подсушите семена на бумаге в течение нескольких дней.

Холодный период: имитация зимовки

Чтобы семена проснулись, им нужен период покоя. Для этого:

  • Поместите их в пакет с влажным торфом или почвенной смесью.
  • Уберите в холодильник на 3 месяца (температура +2…+5°C).
  • Следите за влажностью: субстрат не должен пересыхать, но и не превращаться в болото.

Посадка и проращивание

  1. После холодного периода замочите семена в тёплой воде на сутки — это размягчит оболочку.
  2. Высадите в лёгкий грунт на глубину 1-1,5 см, слегка полейте.
  3. Поставьте ёмкости в тёплое место с рассеянным светом.

Через 2-3 недели появятся ростки. Чтобы они не вытягивались, обеспечьте хорошее освещение — если солнца мало, используйте фитолампы.

Пересадка в открытый грунт

Когда у саженцев разовьётся 3-4 пары листьев, их пересаживают в сад. Выбирайте солнечное место, защищённое от ветра.

  • Груши высаживают на расстоянии 6-7 метров друг от друга.
  • Первые годы подвязывают стволы к опорам.
  • Регулярно поливают и подкармливают.

Будут ли плоды?

Груши, выращенные из семян, редко наследуют вкус родительского дерева, но это не делает эксперимент бесполезным. Даже если плоды окажутся мелкими, дерево можно использовать как подвой для прививки сортовых веток.

А если груша всё же порадует вкусными плодами — вы получите настоящий эксклюзивный сорт, выращенный своими руками!

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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