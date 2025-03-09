Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвет волос как в рекламе? Просто следуй этим простым правилам ухода
6 экстремальных активностей, которые можно попробовать в Ирландии, несмотря на погоду
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Рассказываем, как закрыть дверь без замка и не переживать за свою безопасность
Растение, которое бодрит, лечит и восстанавливает — как одно средство изменит ваше здоровье
Колорадский жук исчезнет с ваших грядок — просто посадите это растение
Новый налог на дачных участках: с 1 марта капитальные строения будут под контролем Росреестра
Похудеть к лету точно получится! Соблюдай эти 5 эффективных правил
Цезарь с креветками — изысканный вкус, который легко приготовить дома

Хотите обильный урожай перца: вот что нужно сделать с семенами перед посевом

4:17
Садоводство

Перец — культура, требующая особого подхода на всех этапах выращивания. В условиях России его редко высаживают сразу в открытый грунт — рассадный метод значительно повышает шансы на обильный урожай. Разберем, как правильно подготовить семена, ухаживать за рассадой и пересаживать ее на грядку.

Перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец

Подготовка семян: залог здоровых растений

Чтобы получить крепкую рассаду, начинать подготовку семян стоит уже в конце зимы.

  • Отбраковка пустых семян. Замочите их в 3%-м солевом растворе (1 ч. л. соли на стакан воды). Все семена, которые всплыли, не пригодны для посадки — их нужно выбросить.
  • Обеззараживание. Промойте семена в чистой воде и оставьте в слабом растворе марганцовки на 20 минут.
  • Стимуляция роста. Чтобы ускорить всходы, обработайте семена стимулятором и оставьте во влажной ткани при температуре +25°C на 1-2 суток, пока не появятся ростки.

Посев: важные нюансы

Оптимальное время для посева — начало марта, но многое зависит от региона и сорта. Почву можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, дерновую землю и песок (2:1:1), или купить готовый субстрат для рассады.

  1. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см.
  2. Контейнеры накрывают пленкой для создания парникового эффекта.
  3. Температура до появления всходов должна быть +25-27°C.
  4. Первые ростки появляются через 7-14 дней.
  5. После появления всходов пленку снимают, температуру снижают до +18-20°C днем и +16°C ночью.
  6. Поливают теплой водой, избегая переувлажнения.

Как ухаживать за рассадой

Рассаде перца требуется свет, тепло и умеренный полив:

  1. Размещайте емкости на южном подоконнике или используйте фитолампы (12-14 часов света в сутки).
  2. Поливайте, когда подсохнет верхний слой почвы, избегая застоя воды.
  3. При появлении 2-3 настоящих листьев рассаду пикируют (если она растет в общем ящике) и пересаживают в отдельные стаканчики объемом 200-300 мл.
  4. Через 10 дней после пикировки подкормите рассаду раствором мочевины (1 ч. л. на 5 л воды) или комплексным удобрением.
  5. За неделю до высадки начинайте закаливание: ежедневно выносите растения на свежий воздух, начиная с 1-2 часов.

Когда и как высаживать в грунт

Рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков.

  • В открытый грунт — конец мая — начало июня.
  • В теплицу — с середины апреля.

Подготовка почвы:

  1. Осенью внесите компост (5 кг на 1 кв. м).
  2. Весной перед посадкой обеззаразьте землю раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).
  3. Лунки делайте глубиной 10-15 см.
  4. Расстояние между растениями: 40-50 см для сладкого перца, 25-30 см для острого.
  5. В каждую лунку добавьте горсть золы или перегноя.
  6. Высаживайте в пасмурный день или вечером.
  7. Переносите растения с земляным комом, чтобы не повредить корни.
  8. Корневую шейку оставляйте на уровне почвы.
  9. Почву уплотните и замульчируйте торфом.
  10. Первый полив через 2-3 дня, если почва сухая.

Уход после высадки

  • Первые 7-10 дней рассада адаптируется, полив проводят осторожно.
  • Если растения выглядят вялыми — это нормально, но не допускайте переувлажнения.
  • При похолодании накрывайте грядки агроволокном или пленкой.
  • Поливайте 1-2 раза в неделю теплой водой.
  • Первую подкормку проводите через 2 недели после посадки (раствор куриного помета 1:10 или нитроаммофоска 20 г на ведро воды).

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Садоводство, цветоводство
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу Аудио 
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Последние материалы
Пальто-макси против пиджака: какой стиль выберет твоя фигура
ТОП-5 самых ломающихся легковых автомобилей СССР
Бабушкин метод: заливаю это под корень, и кабачки растут, как на дрожжах
Что происходит с самолетами зимой: разбираемся в деталях
Чем опасен хронический недосып и как он разрушает ваш мозг
Спрос на рекламу у блогеров продолжит расти: прогноз на 2025 год — 57 млрд рублей
У вас проблемы с болтом? Не паникуйте — вот как быстро и легко его извлечь
Растительное мясо, которое обманет даже мясоедов: новая революция в еде
Улучши равновесие за 10 дней! Эти упражнения помогут отлично держать баланс
Готовьте за 15 минут: 5 быстрых ужинов, которые выглядят как ресторанные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.