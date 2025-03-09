Хотите обильный урожай перца: вот что нужно сделать с семенами перед посевом

Перец — культура, требующая особого подхода на всех этапах выращивания. В условиях России его редко высаживают сразу в открытый грунт — рассадный метод значительно повышает шансы на обильный урожай. Разберем, как правильно подготовить семена, ухаживать за рассадой и пересаживать ее на грядку.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец
Подготовка семян: залог здоровых растений
Чтобы получить крепкую рассаду, начинать подготовку семян стоит уже в конце зимы.
Отбраковка пустых семян. Замочите их в 3%-м солевом растворе (1 ч. л. соли на стакан воды). Все семена, которые всплыли, не пригодны для посадки — их нужно выбросить.
Обеззараживание. Промойте семена в чистой воде и оставьте в слабом растворе марганцовки на 20 минут.
Стимуляция роста. Чтобы ускорить всходы, обработайте семена стимулятором и оставьте во влажной ткани при температуре +25°C на 1-2 суток, пока не появятся ростки.
Посев: важные нюансы
Оптимальное время для посева — начало марта, но многое зависит от региона и сорта. Почву можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, дерновую землю и песок (2:1:1), или купить готовый субстрат для рассады.
Семена заделывают на глубину 1-1,5 см.
Контейнеры накрывают пленкой для создания парникового эффекта.
Температура до появления всходов должна быть +25-27°C.
Первые ростки появляются через 7-14 дней.
После появления всходов пленку снимают, температуру снижают до +18-20°C днем и +16°C ночью.
Поливают теплой водой, избегая переувлажнения.
Как ухаживать за рассадой
Рассаде перца требуется свет, тепло и умеренный полив:
Размещайте емкости на южном подоконнике или используйте фитолампы (12-14 часов света в сутки).
Поливайте, когда подсохнет верхний слой почвы, избегая застоя воды.
При появлении 2-3 настоящих листьев рассаду пикируют (если она растет в общем ящике) и пересаживают в отдельные стаканчики объемом 200-300 мл.
Через 10 дней после пикировки подкормите рассаду раствором мочевины (1 ч. л. на 5 л воды) или комплексным удобрением.
За неделю до высадки начинайте закаливание: ежедневно выносите растения на свежий воздух, начиная с 1-2 часов.
Когда и как высаживать в грунт
Рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков.
В открытый грунт — конец мая — начало июня.
В теплицу — с середины апреля.
Подготовка почвы:
Осенью внесите компост (5 кг на 1 кв. м).
Весной перед посадкой обеззаразьте землю раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).
Лунки делайте глубиной 10-15 см.
Расстояние между растениями: 40-50 см для сладкого перца, 25-30 см для острого.
В каждую лунку добавьте горсть золы или перегноя.
Высаживайте в пасмурный день или вечером.
Переносите растения с земляным комом, чтобы не повредить корни.
Корневую шейку оставляйте на уровне почвы.
Почву уплотните и замульчируйте торфом.
Первый полив через 2-3 дня, если почва сухая.
Уход после высадки
Первые 7-10 дней рассада адаптируется, полив проводят осторожно.
Если растения выглядят вялыми — это нормально, но не допускайте переувлажнения.
При похолодании накрывайте грядки агроволокном или пленкой.
Поливайте 1-2 раза в неделю теплой водой.
Первую подкормку проводите через 2 недели после посадки (раствор куриного помета 1:10 или нитроаммофоска 20 г на ведро воды).
Уточнения
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.