Хотите обильный урожай перца: вот что нужно сделать с семенами перед посевом

4:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец — культура, требующая особого подхода на всех этапах выращивания. В условиях России его редко высаживают сразу в открытый грунт — рассадный метод значительно повышает шансы на обильный урожай. Разберем, как правильно подготовить семена, ухаживать за рассадой и пересаживать ее на грядку.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

Подготовка семян: залог здоровых растений

Чтобы получить крепкую рассаду, начинать подготовку семян стоит уже в конце зимы.

Отбраковка пустых семян. Замочите их в 3%-м солевом растворе (1 ч. л. соли на стакан воды). Все семена, которые всплыли, не пригодны для посадки — их нужно выбросить.

Замочите их в 3%-м солевом растворе (1 ч. л. соли на стакан воды). Все семена, которые всплыли, не пригодны для посадки — их нужно выбросить. Обеззараживание. Промойте семена в чистой воде и оставьте в слабом растворе марганцовки на 20 минут.

Промойте семена в чистой воде и оставьте в слабом растворе марганцовки на 20 минут. Стимуляция роста. Чтобы ускорить всходы, обработайте семена стимулятором и оставьте во влажной ткани при температуре +25°C на 1-2 суток, пока не появятся ростки.

Посев: важные нюансы

Оптимальное время для посева — начало марта, но многое зависит от региона и сорта. Почву можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, дерновую землю и песок (2:1:1), или купить готовый субстрат для рассады.

Семена заделывают на глубину 1-1,5 см. Контейнеры накрывают пленкой для создания парникового эффекта. Температура до появления всходов должна быть +25-27°C. Первые ростки появляются через 7-14 дней. После появления всходов пленку снимают, температуру снижают до +18-20°C днем и +16°C ночью. Поливают теплой водой, избегая переувлажнения.

Как ухаживать за рассадой

Рассаде перца требуется свет, тепло и умеренный полив:

Размещайте емкости на южном подоконнике или используйте фитолампы (12-14 часов света в сутки). Поливайте, когда подсохнет верхний слой почвы, избегая застоя воды. При появлении 2-3 настоящих листьев рассаду пикируют (если она растет в общем ящике) и пересаживают в отдельные стаканчики объемом 200-300 мл. Через 10 дней после пикировки подкормите рассаду раствором мочевины (1 ч. л. на 5 л воды) или комплексным удобрением. За неделю до высадки начинайте закаливание: ежедневно выносите растения на свежий воздух, начиная с 1-2 часов.

Когда и как высаживать в грунт

Рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков.

В открытый грунт — конец мая — начало июня.

— конец мая — начало июня. В теплицу — с середины апреля.

Подготовка почвы:

Осенью внесите компост (5 кг на 1 кв. м). Весной перед посадкой обеззаразьте землю раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды). Лунки делайте глубиной 10-15 см. Расстояние между растениями: 40-50 см для сладкого перца, 25-30 см для острого. В каждую лунку добавьте горсть золы или перегноя. Высаживайте в пасмурный день или вечером. Переносите растения с земляным комом, чтобы не повредить корни. Корневую шейку оставляйте на уровне почвы. Почву уплотните и замульчируйте торфом. Первый полив через 2-3 дня, если почва сухая.

Уход после высадки

Первые 7-10 дней рассада адаптируется, полив проводят осторожно.

Если растения выглядят вялыми — это нормально, но не допускайте переувлажнения.

При похолодании накрывайте грядки агроволокном или пленкой.

Поливайте 1-2 раза в неделю теплой водой.

Первую подкормку проводите через 2 недели после посадки (раствор куриного помета 1:10 или нитроаммофоска 20 г на ведро воды).

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

