Поливать цветы алкоголем: растения могут удивить вас реакцией

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Исследование Корнельского университета (США) выявило интересную особенность влияния этанола на цветы. В течение 10 дней ученые поливали нарциссы разведенным спиртным — использовались джин, виски, текила, шнапс и ром. Результаты оказались неожиданными: алкоголь замедлял рост листьев и цветоносов, что может быть полезно для декоративных растений, предназначенных для продажи.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хризантемы

Почему вино и пиво вредны для растений

Несмотря на положительный эффект этанола, не весь алкоголь одинаково полезен для цветов. Эксперимент показал, что пиво и вино оказывают токсичное воздействие. Они не только тормозят рост растений, но и способствуют развитию патогенной микрофлоры в почве. Дело в том, что в составе пива есть сахар и дополнительные примеси, которые могут привести к закислению грунта. Поэтому даже в разбавленном виде использовать его не стоит.

Можно ли поливать комнатные растения пивом

Если один-два раза случайно "угостить" цветок пивом, катастрофы не произойдет. Однако пользы от такого полива ждать не стоит. Концентрация питательных веществ в напитке слишком мала, а способность растений усваивать минералы из хмеля — сомнительна.

Регулярное увлажнение почвы пивом может привести к неприятным последствиям:

Появление плесени

Неприятный запах

Привлечение насекомых

Гораздо эффективнее использовать минеральные или органические удобрения с проверенным составом и сбалансированными питательными веществами.

Как использовать пиво в саду

Хотя пиво не подходит для ухода за домашними растениями, в садоводстве ему можно найти полезное применение. Оно отлично работает как ловушка для слизней и улиток.

Как сделать ловушку:

Возьмите небольшие банки или пластиковые стаканчики. Заполните их пивом наполовину. Закапайте в землю так, чтобы края емкости были на уровне почвы. Запах привлечет вредителей, они заползут внутрь и утонут. Утром проверьте ловушки и уберите попавшихся слизней.

Поливать комнатные растения пивом — не лучшая идея. Оно не приносит пользы и может нанести вред почве. А вот в борьбе со слизнями этот напиток оказывается весьма эффективным!

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

