Поливать цветы алкоголем: растения могут удивить вас реакцией

Исследование Корнельского университета (США) выявило интересную особенность влияния этанола на цветы. В течение 10 дней ученые поливали нарциссы разведенным спиртным — использовались джин, виски, текила, шнапс и ром. Результаты оказались неожиданными: алкоголь замедлял рост листьев и цветоносов, что может быть полезно для декоративных растений, предназначенных для продажи.
Несмотря на положительный эффект этанола, не весь алкоголь одинаково полезен для цветов. Эксперимент показал, что пиво и вино оказывают токсичное воздействие. Они не только тормозят рост растений, но и способствуют развитию патогенной микрофлоры в почве. Дело в том, что в составе пива есть сахар и дополнительные примеси, которые могут привести к закислению грунта. Поэтому даже в разбавленном виде использовать его не стоит.
Если один-два раза случайно "угостить" цветок пивом, катастрофы не произойдет. Однако пользы от такого полива ждать не стоит. Концентрация питательных веществ в напитке слишком мала, а способность растений усваивать минералы из хмеля — сомнительна.
Регулярное увлажнение почвы пивом может привести к неприятным последствиям:
Гораздо эффективнее использовать минеральные или органические удобрения с проверенным составом и сбалансированными питательными веществами.
Хотя пиво не подходит для ухода за домашними растениями, в садоводстве ему можно найти полезное применение. Оно отлично работает как ловушка для слизней и улиток.
Поливать комнатные растения пивом — не лучшая идея. Оно не приносит пользы и может нанести вред почве. А вот в борьбе со слизнями этот напиток оказывается весьма эффективным!
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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