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Цветы, которые растут сами: непривередливые растения для открытого грунта

3:23
Садоводство » Цветы

У многих садоводов и любителей цветов есть своя мечта — создать красивый и цветущий сад, не тратя слишком много времени и усилий на уход за растениями. На счастье, есть множество видов цветов, которые можно легко посеять сразу в грунт, не требуя предварительного выращивания в домашних условиях.

Цветок антума, трава укропа или огурца, острый посередине, размытый спереди и сзади
Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветок антума, трава укропа или огурца, острый посередине, размытый спереди и сзади

Невянник садовый

Невянник, или календулу, часто начинают с семян прямо в грунте, поскольку она прекрасно переносит холод. Эти яркие оранжевые и желтые цветы не только красивы, но и полезны: их можно использовать в кулинарии и медицине. Календулу можно сеять с конца апреля до начала июня, и она порадует вас цветением до заморозков.

Георгина

Для георгин подойдут солнечные места с хорошо дренированными почвами. Их семена можно посеять в грунт с конца весны. Георгини радуют разнообразием форм и цветов, а их цветение продолжается до первых заморозков. Кроме того, они не требуют особого ухода, что делает их отличным выбором для ленивых садоводов.

Лаватера

Лаватера, также известная как "китайская мальва", — это однолетнее растение с крупными цветами, разнообразного окраса. Семена можно сеять в открытый грунт в конце весны. Лаватера хорошо растёт на солнечных участках и цветет с июля до сентября, привлекая пчел и бабочек.

Космея

Космея — это один из самых неприхотливых и красивых однолетников. Эти цветы любят солнце и хорошо переносят засуху. Семена можно посеять сразу в грунт, начиная с мая. Космея имеет крупные яркие цветы, которые могут быть как однородных, так и пестрых оттенков. Также она радует долгим цветением — с конца лета до первых заморозков.

Настурция

Настурция — это не только прекрасный цветок с яркими красными, оранжевыми и желтыми цветами, но и съедобное растение. Семена настурции можно сажать сразу в грунт, начиная с мая. Эти цветы отлично выглядят в цветниках, а также могут служить прекрасным украшением для салатов.

Укроп и другие пряные травы

Хотя укроп является пряной травой, его тоже можно считать декоративным растением с яркими зелеными листьями и мелкими желтыми цветками. Семена укропа можно сеять в открытый грунт ранней весной. Он не только украсит ваш сад, но и добавит свежесть в ваши блюда.

Сухоцветы

Сухоцветы, как например, хлопчатник, являются отличным вариантом для посадки в открытый грунт. Эти цветы, которые собираются в букеты, могут быть посеяны прямо в грунт. Они хорошо переносят жару и цветут в течение всего лета.

Посев цветущих растений прямиком в грунт — это простой и эффективный способ получения красивого цветника. Неприхотливые цветы, такие как календулы, георгины, лаватера, космеи, настурции и укроп, идеально подходят для начинающих садоводов или тех, кто хочет минимизировать уход за растениями. С их помощью ваш сад станет ярким, привлекательным и не потребует много сил для поддержания красоты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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