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Секреты выбора красных гортензий: какие сорта лучше всего подойдут?

4:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Гортензия — одно из самых популярных и красивых растений для дачных участков и садов. Она привлекает внимание своим разнообразием форм, размеров и, конечно же, окраски соцветий. Особое место среди гортензий занимают сорта с ярко-красными соцветиями, которые способны привнести в сад яркие акценты и создать неповторимую атмосферу.

Гортензия
Фото: Own work by Dominicus Johannes Bergsma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) 'Scarlet O'Hara'

Сорт 'Scarlet O'Hara' - это метельчатая гортензия с крупными конусовидными соцветиями, которые в начале цветения имеют кремоватый цвет, а по мере распускания становятся насыщенно красными. Высота куста достигает 1.5-2 метра. Особенностью этого сорта является его способность расти на солнечных и полутеневых участках, что делает его универсальным для различных ландшафтных решений.

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) 'Red Velvet'

Сорт 'Red Velvet' отличается ярко-красными, пушистыми соцветиями, которые напоминают по форме крупные шары. Его густая листва и компактая форма делают кусты гортензии идеальными для садового оформления. 'Red Velvet' достигает высоты 1-1.2 метра и прекрасно чувствует себя на солнечных и полутенистых участках.

Гортензия метельчатая 'Fire and Ice'

Этот сорт гортензии привлекает внимание своим уникальным сочетанием цветов. У 'Fire and Ice' есть ярко-красные соцветия, которые в центре имеют кремоватую окраску. Это создает эффектный контраст и делает растение невероятно декоративным. Куст вырастает до 1.2-1.5 метров и прекрасно подходит как для одиночных, так и для групповых посадок.

Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) 'Look at Me'

Сорт 'Look at Me' с крупными, густыми соцветиями яркого красного цвета станет настоящей звездой вашего сада. Это среднерослое растение высотой до 1.2 метров отлично подходит для посадки в контейнеры и создания акцентных цветников. Весной цветки имеют фиолетовые и розовые оттенки, но летом они становятся насыщенно красными, что придает особую привлекательность.

Гортензия метельчатая 'Early Red'

Сорт 'Early Red' - это одна из первых метельчатых гортензий с красными соцветиями. Цветение начинается рано в сезоне, и соцветия становятся яркими красными уже в начале лета. Высота куста достигает 1.5 метра. Он прекрасно подходит для создания живых изгородей и групповых посадок.

Как ухаживать за красными гортензиями

Для того чтобы гортензии с красными соцветиями радовали вас своим обилием и яркостью, важно соблюдать некоторые правила ухода:

  • Полив: гортензии любят влагу, особенно в период цветения. Регулярный полив обеспечит им необходимое количество влаги.
  • Удобрение: используйте специальные удобрения для гидрангий, чтобы поддерживать питательный баланс и способствовать яркому цветению.
  • Обрезка: обязательно проводите обрезку после цветения, чтобы стимулировать рост новых побегов и формирование здоровых соцветий на следующий год.
  • Местоположение: гортензии предпочитают полутень, но некоторые сорта могут хорошо развиваться и на солнечных участках.

Гортензии с красными соцветиями — это удивительное украшение любого сада. Они не только привлекают внимание своими яркими цветами, но и позволяют создавать уникальные ландшафтные композиции. Выбирайте сорта, которые вам нравятся, и следуйте рекомендациям по уходу, и ваш сад станет настоящим райским уголком, где красота природы будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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