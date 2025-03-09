Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите больше базилика? Узнайте, как легко его размножить
Три простых лайфхака, которые помогут усваивать больше витаминов из еды
Популярные, но рискованные: машины, которые ГИБДД проверяет особенно тщательно
Ошибка, которая стоит капитального ремонта: обороты, которые разрушают мотор
Креветки с лимоном: лайфхак для гурманов или необходимость
Развенчиваем мифы о кислотах в косметике: правда о безопасности АНА, ВНА и РНА
Две миссии НАСА: как телескопы SPHEREx и PUNCH будут исследовать космос
Красный флаг против торговцев — как отбиться от навязчивых продавцов в Египте
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался

Создание красивой коллекции фиалок: размножение с помощью листьев

3:34
Садоводство » Комнатные цветы

Фиалки, или сенполии, известны своими красивыми цветами и декоративной листвой. Размножение фиалок с помощью листьев — один из самых простых и эффективных способов, позволяющий получить новые растения. 

Цветы фиалки комнатной
Фото: commons.wikimedia.org by Venina V.S., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Цветы фиалки комнатной

Для размножения выбирайте здоровые, крепкие и молодые листья фиалки. Они должны быть средних размеров и без повреждений. Лучше всего использовать нижние листья, так как они более взрослые и имеют большую вероятность успешно укорениться.

Подготовка инструмента

Перед посадкой фиалок подготовьте соответствующие инструменты:

  • Чистый и острый нож или ножницы для срезания листьев.
  • Глубокая емкость для укоренения (торфяные таблетки, пластиковые стаканчики или горшочки).
  • Питательный субстрат (можно использовать смесь обычного грунта и перлита или специальный грунт для сенполий).

Срезка листа

Осторожно срежьте выбранный лист вместе с черенком длиной 3–5 см. Не затягивайте момент среза, поскольку пересыхание может негативно сказаться на укоренении. После среза оставьте лист на минуту, чтобы срез немного подсох, это поможет предотвратить гниение.

Подготовка субстрата

Приготовьте субстрат для укоренения листа. Он должен быть рыхлым и хорошо дренированным. Если вы используете покупной грунт, убедитесь, что он подходит для сенполий и содержит все необходимые питательные вещества.

Посадка листа

  1. Установите лист в субстрат: занесите черенок на глубину около 2–3 см в подготовленный субстрат. Убедитесь, что лист находится в вертикальном положении, а основание черенка плотно прилегает к субстрату.
  2. Уплотните субстрат: легко уплотните грунт вокруг черенка, чтобы обеспечить хороший контакт между корнями и землей.
  3. Полив: обильно полейте землю после посадки, но следите, чтобы не было избытка влаги, который может привести к гниению.

Шаг 6: Создание парниковых условий

Для повышения вероятности укоренения создайте парниковые условия, которые помогут сохранить влагу:

  • Накройте ёмкость прозрачным пластиковым пакетом или пленкой, обеспечив вентиляцию, чтобы предотвратить конденсацию.
  • Разместите емкость в светлом, но не солнечном месте. Идеальная температура для укоренения — 20–24 °C.

Шаг 7: Уход за черенками

Проверяйте уровень влажности субстрата, регулярно увлажняя его. Избегайте переувлажнения — лучше полить, если верхний слой почвы подсох. Через 3–6 недель листья должны укорениться, и вы увидите новые побеги.

Шаг 8: Пересадка

Когда новые растения станут достаточно большими, их можно пересадить в отдельные горшочки с нормальным субстратом для фиалок. Не забывайте обеспечить им необходимый уход, включая умеренный полив и достаточное освещение.

Размножение фиалок с помощью листьев — это доступный и интересный процесс, который может обогатить вашу коллекцию цветов. Следуя шагам, описанным в этой статье, вы сможете создать здоровые растения, которые будут радовать вас своим цветением. Не забывайте уделять внимание уходу за новыми фиалками, и они обязательно порадуют вас своим великолепием!

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников
Садоводство, цветоводство
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Домашние животные
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Три простых лайфхака, которые помогут усваивать больше витаминов из еды
Популярные, но рискованные: машины, которые ГИБДД проверяет особенно тщательно
Ошибка, которая стоит капитального ремонта: обороты, которые разрушают мотор
Креветки с лимоном: лайфхак для гурманов или необходимость
Развенчиваем мифы о кислотах в косметике: правда о безопасности АНА, ВНА и РНА
Две миссии НАСА: как телескопы SPHEREx и PUNCH будут исследовать космос
Красный флаг против торговцев — как отбиться от навязчивых продавцов в Египте
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
10 марта: Летающая крепость, операция "Арсенал" и рязановский "Гараж"
Забудьте о диетах: этот фрукт поможет контролировать сахар и вес — сенсационное открытие!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.