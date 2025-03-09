Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бургеры, пицца, омлет — этот лук нужен везде: учимся карамелизировать
Приседания со штангой уходят в прошлое: врач рассказал, как безопасно накачать ноги
Как получить сладкие груши из косточки: секреты успешного роста
Путешествие к Жемчужине Армении: тайны, легенды и лучшие места для отдыха
Кофе в дороге — бодрость на 20 минут, сонливость на 2 часа
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды

Оградите свой участок от кротов с помощью этих простых растений

3:25
Садоводство » Советы

Кроты — одни из самых недоброжелательных соседей для садоводов и огородников. Они могут нанести серьезный ущерб вашим растениям, рытья тоннелей и создавая неудобства на участке. Однако есть простой и эффективный способ отвадить этих кротов от вашего сада — посадить определённые растения, которые их не любят. 

Почему кроты появляются на участке?

Кроты ищут участки, где есть много червей и насекомых — главных компонентов их рациона. Если ваш участок изобилует почвенными организмами, это может привлечь кротов. Ниже приведены несколько растений, которые их отпугнут, тем самым сохранив ваш сад в безопасности.

Растения-прогонщики кротов

1. Чеснок

Чеснок — это не только популярная приправа, но и эффективное средство для отпугивания кротов. Его сильный запах невыносим для этих животных. Чтобы использовать чеснок, просто посадите его в разных частях участка или сделайте настой из чеснока и полейте им землю.

2. Лук

Подобно чесноку, лук обладает резким запахом, который отпугивает кротов. Высаживайте его вдоль границ своего участка. Если кроты почувствуют его аромат, они, скорее всего, решат обойти ваш сад стороной.

3. Мелисса и мята

Эти травы имеют насыщенный аромат, который также не нравится кротам. Мелисса и мята не только обладают приятным запахом, но и могут использоваться в кулинарии и медицине. Посадите их в удобных местах, чтобы создать естественный барьер для кротов.

4. Рута

Рута — это ещё одно растение, которое может отпугнуть кротов. Ее запах отталкивает не только кротов, но и других вредителей. Посаженная вдоль дорожек или границ сада, рута поможет создать преграду для животных.

5. Лаванда

Лаванда не только прекрасно выглядит и ароматна, но и является естественным противодействием для кротов. Посадите ее в солнечных местах вашего участка, и вы не только отпугнете вредителей, но и создадите уютную атмосферу.

Дополнительные советы по борьбе с кротами

  • Измените почвенные условия: если в вашем саду слишком много пищи для кротов (червей и насекомых), рассмотрите возможность уменьшения их количества. Для этого поможет регулярная обработка почвы, например, с использованием укрытий или мульчирования.
  • Используйте физические препятствия: в некоторых случаях установка специальных сеток или заграждений на глубине 30-50 см может помочь предотвратить попадание кротов.
  • Совмещение растений: комбинируйте кротоотпугивающие растения с другими культурными растениями, чтобы создать защитную зону вокруг вашего сада.

Посадка растений, отпугивающих кротов, — это простой, бюджетный и экологически чистый способ сохранить ваш участок в порядке. Чеснок, лук, мелисса, рута и лаванда — все эти растения не только помогут избавиться от опасных соседей, но и придадут вашему саду особую атмосферу. Выращивайте их на своем участке и наслаждайтесь плодовитостью своего сада, свободного от кротов!

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды
Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь
Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает
Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить
ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей 
Россиянки раскрыли тайну идеальной гардеробной: сколько метров им нужно для счастья?
Разбили яйцо и увидели красное пятно? Спокойствие, только спокойствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.