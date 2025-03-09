Оградите свой участок от кротов с помощью этих простых растений

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кроты — одни из самых недоброжелательных соседей для садоводов и огородников. Они могут нанести серьезный ущерб вашим растениям, рытья тоннелей и создавая неудобства на участке. Однако есть простой и эффективный способ отвадить этих кротов от вашего сада — посадить определённые растения, которые их не любят.

Почему кроты появляются на участке?

Кроты ищут участки, где есть много червей и насекомых — главных компонентов их рациона. Если ваш участок изобилует почвенными организмами, это может привлечь кротов. Ниже приведены несколько растений, которые их отпугнут, тем самым сохранив ваш сад в безопасности.

Растения-прогонщики кротов

1. Чеснок

Чеснок — это не только популярная приправа, но и эффективное средство для отпугивания кротов. Его сильный запах невыносим для этих животных. Чтобы использовать чеснок, просто посадите его в разных частях участка или сделайте настой из чеснока и полейте им землю.

2. Лук

Подобно чесноку, лук обладает резким запахом, который отпугивает кротов. Высаживайте его вдоль границ своего участка. Если кроты почувствуют его аромат, они, скорее всего, решат обойти ваш сад стороной.

3. Мелисса и мята

Эти травы имеют насыщенный аромат, который также не нравится кротам. Мелисса и мята не только обладают приятным запахом, но и могут использоваться в кулинарии и медицине. Посадите их в удобных местах, чтобы создать естественный барьер для кротов.

4. Рута

Рута — это ещё одно растение, которое может отпугнуть кротов. Ее запах отталкивает не только кротов, но и других вредителей. Посаженная вдоль дорожек или границ сада, рута поможет создать преграду для животных.

5. Лаванда

Лаванда не только прекрасно выглядит и ароматна, но и является естественным противодействием для кротов. Посадите ее в солнечных местах вашего участка, и вы не только отпугнете вредителей, но и создадите уютную атмосферу.

Дополнительные советы по борьбе с кротами

Измените почвенные условия: если в вашем саду слишком много пищи для кротов (червей и насекомых), рассмотрите возможность уменьшения их количества. Для этого поможет регулярная обработка почвы, например, с использованием укрытий или мульчирования.

Используйте физические препятствия: в некоторых случаях установка специальных сеток или заграждений на глубине 30-50 см может помочь предотвратить попадание кротов.

Совмещение растений: комбинируйте кротоотпугивающие растения с другими культурными растениями, чтобы создать защитную зону вокруг вашего сада.

Посадка растений, отпугивающих кротов, — это простой, бюджетный и экологически чистый способ сохранить ваш участок в порядке. Чеснок, лук, мелисса, рута и лаванда — все эти растения не только помогут избавиться от опасных соседей, но и придадут вашему саду особую атмосферу. Выращивайте их на своем участке и наслаждайтесь плодовитостью своего сада, свободного от кротов!

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

