Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бесконечная борьба с сорняками, прополка, подкормки… Что, если от всего этого можно избавиться? Существует метод, известный веками, но незаслуженно забытый современными дачниками.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Что такое "ленивые" грядки?

Суть метода в том, чтобы создать многослойную грядку из органических материалов, которая сама питает растения и подавляет рост сорняков.

Как сделать такую грядку:

Основа — слой картона или газет. Они препятствуют росту сорняков. Следующий слой — ветки, сухая трава, листья, пищевые отходы. Сверху — компост или перегной, который станет питательной средой.

Этот "пирог" постепенно перегнивает, выделяя тепло и полезные вещества, что позволяет растениям быстрее развиваться. Сорняки почти не появляются, а почва остаётся плодородной.

Секрет №2: сидераты вместо удобрений

После сбора урожая стоит посеять горчицу, люпин или фацелию. Эти растения:

Обогащают почву азотом, заменяя удобрения.

Рыхлят землю корнями, улучшая структуру.

Предотвращают эрозию, защищая участок от вымывания полезных веществ.

Весной их просто перекапывают, и грядка получает мощный заряд питательных веществ.

Забудьте о глубокой перекопке!

Оказывается, регулярное переворачивание пластов земли нарушает баланс почвы и уничтожает полезные микроорганизмы. Вместо этого стоит:

Использовать плоскорез для поверхностного рыхления.

Сохранять естественную структуру почвы.

Удерживать влагу в земле дольше.

Природа знает, как создать плодородную почву — остаётся лишь помочь, а не мешать. Благодаря этому методу можно сократить уход за грядками и наслаждаться богатым урожаем без лишних усилий.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

