Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
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Слизни способны за ночь превратить капусту в решето, но если уделить всего 20 минут в марте, можно забыть о них на весь сезон.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огород, сад
Этап 1: барьер из яичной скорлупы
Острые края скорлупы создают преграду, через которую слизни не могут проползти. Для этого:
- Собрать скорлупу от 30 яиц.
- Промыть, высушить в духовке при 50°C.
- Измельчить в крошку и плотным слоем рассыпать вокруг грядок.
Этап 2: внесение доломитовой муки
Слизни любят кислую почву, поэтому в середине марта необходимо снизить кислотность. Для этого:
- Рассыпать 200 г доломитовой муки на 1 м².
- Она не только отпугнёт слизней, но и насытит почву магнием.
Этап 3: горчица как естественный репеллент
Горчица выделяет эфирные масла, которые отпугивают слизней. Достаточно посеять её по периметру участка.
Этап 4: пивные ловушки
Запах тёмного пива привлекает слизней, но выбраться обратно они уже не смогут. Чтобы сделать ловушку:
- Взять пластиковый контейнер с крышкой.
- Проделать отверстия диаметром 1 см.
- Закопать так, чтобы отверстия были вровень с землёй.
- Налить немного тёмного пива.
- Проверять и очищать ловушки раз в 3 дня.
Этап 5: уничтожение кладок
В конце марта слизни откладывают яйца. Чтобы их уничтожить:
- В тенистых местах (под компостом, досками) пролить почву раствором нашатырного спирта (2 ст. л. на 10 л воды).
Этап 6: привлечение естественных врагов
На участок можно завлечь ежей и жаб, которые охотятся на слизней. Для этого:
- Разложить кучки листьев под кустами.
- Поставить неглубокие ёмкости с водой.
При соблюдении этих шагов к маю слизни исчезнут, а капуста и салаты останутся в целости!
Уточнения
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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