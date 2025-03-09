Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни способны за ночь превратить капусту в решето, но если уделить всего 20 минут в марте, можно забыть о них на весь сезон.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огород, сад

Этап 1: барьер из яичной скорлупы

Острые края скорлупы создают преграду, через которую слизни не могут проползти. Для этого:

Собрать скорлупу от 30 яиц.

Промыть, высушить в духовке при 50°C.

Измельчить в крошку и плотным слоем рассыпать вокруг грядок.

Этап 2: внесение доломитовой муки

Слизни любят кислую почву, поэтому в середине марта необходимо снизить кислотность. Для этого:

Рассыпать 200 г доломитовой муки на 1 м².

Она не только отпугнёт слизней, но и насытит почву магнием.

Этап 3: горчица как естественный репеллент

Горчица выделяет эфирные масла, которые отпугивают слизней. Достаточно посеять её по периметру участка.

Этап 4: пивные ловушки

Запах тёмного пива привлекает слизней, но выбраться обратно они уже не смогут. Чтобы сделать ловушку:

Взять пластиковый контейнер с крышкой.

Проделать отверстия диаметром 1 см.

Закопать так, чтобы отверстия были вровень с землёй.

Налить немного тёмного пива.

Проверять и очищать ловушки раз в 3 дня.

Этап 5: уничтожение кладок

В конце марта слизни откладывают яйца. Чтобы их уничтожить:

В тенистых местах (под компостом, досками) пролить почву раствором нашатырного спирта (2 ст. л. на 10 л воды).

Этап 6: привлечение естественных врагов

На участок можно завлечь ежей и жаб, которые охотятся на слизней. Для этого:

Разложить кучки листьев под кустами.

Поставить неглубокие ёмкости с водой.

При соблюдении этих шагов к маю слизни исчезнут, а капуста и салаты останутся в целости!

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

