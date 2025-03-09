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Овощи чахнут, урожая нет? Возможно, виноваты ваши клумбы

1:22
Садоводство

Вы мечтаете о грядках, усыпанных сочными овощами, но вместо этого видите жалкие огурцы размером с мизинец? Причина может скрываться там, где её меньше всего ожидают — в цветах!

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Цветы-"диверсанты" мешают росту овощей

Некоторые растения, например, гладиолусы и георгины, выделяют вещества, угнетающие рост овощей. Их корни активно поглощают воду и минералы, оставляя грядки в состоянии дефицита.

Что делать? Замените их на календулу или настурцию — эти цветы не только безопасны, но и съедобны. Добавьте их в салаты — и ваши блюда заиграют новыми красками.

Ошибки соседства: морковь и лук — не друзья

Считается, что лук и морковь — идеальные соседи. Но на самом деле луковый фитонциды замедляют рост моркови.

Решение: посадите их через одну грядку, а между ними добавьте укроп. Он нейтрализует конфликт и придаст урожаю особый аромат.

Алюминиевая фольга — главный секрет дачников

Разложите фольгу полосками между рядами:

  • Солнечные блики отпугнут птиц и кротов.
  • Отражённое тепло ускорит рост растений.

Попробуйте — и через месяц забудете, как выглядит пустая грядка!

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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