Овощи чахнут, урожая нет? Возможно, виноваты ваши клумбы

Вы мечтаете о грядках, усыпанных сочными овощами, но вместо этого видите жалкие огурцы размером с мизинец? Причина может скрываться там, где её меньше всего ожидают — в цветах!
Некоторые растения, например, гладиолусы и георгины, выделяют вещества, угнетающие рост овощей. Их корни активно поглощают воду и минералы, оставляя грядки в состоянии дефицита.
Что делать? Замените их на календулу или настурцию — эти цветы не только безопасны, но и съедобны. Добавьте их в салаты — и ваши блюда заиграют новыми красками.
Считается, что лук и морковь — идеальные соседи. Но на самом деле луковый фитонциды замедляют рост моркови.
Решение: посадите их через одну грядку, а между ними добавьте укроп. Он нейтрализует конфликт и придаст урожаю особый аромат.
Разложите фольгу полосками между рядами:
Попробуйте — и через месяц забудете, как выглядит пустая грядка!
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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