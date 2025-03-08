Мелкие плоды и болезни — это не конец! Рецепт здоровья для вашей теплицы

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание овощей в теплице на протяжении нескольких лет может привести к снижению урожайности, появлению болезней и уменьшению размера плодов. Это происходит из-за истощения почвы, которая теряет питательные вещества и ухудшается её структура. Однако есть несколько способов вернуть земле силы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Огурцы в теплице

Севооборот или сидераты: что выбрать

Самым очевидным методом восстановления почвы является севооборот, но в теплице с ограниченной площадью это достаточно сложно. Вместо этого рекомендуется использовать сидераты — растения, которые обогатят почву, улучшат её структуру и насыщенность кислородом.

Часто высаживаются ячмень, овёс или редька скороспелых сортов. Чтобы разнообразить почву, следует менять культуры: в первый год — злаковые, во второй — бобовые, в третий — крестоцветные. Это позволит восстанавливать питательные свойства и структуру почвы.

Когда и как сажать сидераты

Для посадки сидератов важно соблюдать густоту, чтобы растения заполнили пространство как можно быстрее. После уборки урожая достаточно разрыхлить почву и сделать бороздки — перекопка не требуется. Хорошо растут озимая рожь и рапс, которые необходимо косить осенью и заделывать в грунт за месяц до высадки овощей. Если времени не хватает, можно перекопать сидераты осенью перед заморозками.

Важно следить за ростом сидератов, чтобы они не перерастали, иначе их разложение будет слишком медленным, и это может ухудшить почву.

Севооборот с сидератами: реально ли это

В некоторых случаях огородники практикуют несколько севооборотов за год. Например, после сбора урожая сажают рожь, весной заделывают её в землю, а затем сеют горчицу. В таких случаях овощи можно высаживать прямо среди сидератов, засыпая лунки компостом или гумусом. Когда сидераты достигают высоты 20 см, их скашивают и используют как мульчу.

Бархатцы и календула — улучшители почвы

Сидераты можно посадить и до сбора урожая. Например, бархатцы и календула прекрасно растут рядом с помидорами, улучшая состав почвы и защищая её от патогенных микроорганизмов, которые могут повредить овощи.

Подкормка для улучшения почвы

Для более быстрого восстановления почвы можно использовать раствор сброженной травы. Для этого измельчаются зелёные растения, немного подвяливаются на солнце, добавляются сухие дрожжи, а затем смесь оставляется на 14 дней. Перед применением раствор разводится с водой в пропорции 1:5. Несмотря на неприятный запах, эффект будет заметным.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады.

