Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такого не ожидал никто: в центре Нью-Йорка появился огромный баннер с Валерией
Ваша улыбка — лучшее украшение весны! С 8 Марта!
Смертельный диагноз вопреки: Орлова раскрыла правду о беременности Фриске
Хотите волосы как у Рапунцель? Это не волшебство, а просто несколько шагов
Татьяна Брухунова прервала молчание и сделала заявление о госпитализации Петросяна
От Дома-2 до вершин славы: Меньщиков раскрыл пикантную тайну Бузовой
Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена
Не стирайте плед, пока не узнаете, что это может сделать с ним
От роскошной жизни к аресту: Митрошина призналась в отмывании денег

Мелкие плоды и болезни — это не конец! Рецепт здоровья для вашей теплицы

2:55
Садоводство

Выращивание овощей в теплице на протяжении нескольких лет может привести к снижению урожайности, появлению болезней и уменьшению размера плодов. Это происходит из-за истощения почвы, которая теряет питательные вещества и ухудшается её структура. Однако есть несколько способов вернуть земле силы.

Огурцы в теплице
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Огурцы в теплице

Севооборот или сидераты: что выбрать

Самым очевидным методом восстановления почвы является севооборот, но в теплице с ограниченной площадью это достаточно сложно. Вместо этого рекомендуется использовать сидераты — растения, которые обогатят почву, улучшат её структуру и насыщенность кислородом.

Часто высаживаются ячмень, овёс или редька скороспелых сортов. Чтобы разнообразить почву, следует менять культуры: в первый год — злаковые, во второй — бобовые, в третий — крестоцветные. Это позволит восстанавливать питательные свойства и структуру почвы.

Когда и как сажать сидераты

Для посадки сидератов важно соблюдать густоту, чтобы растения заполнили пространство как можно быстрее. После уборки урожая достаточно разрыхлить почву и сделать бороздки — перекопка не требуется. Хорошо растут озимая рожь и рапс, которые необходимо косить осенью и заделывать в грунт за месяц до высадки овощей. Если времени не хватает, можно перекопать сидераты осенью перед заморозками.

Важно следить за ростом сидератов, чтобы они не перерастали, иначе их разложение будет слишком медленным, и это может ухудшить почву.

Севооборот с сидератами: реально ли это

В некоторых случаях огородники практикуют несколько севооборотов за год. Например, после сбора урожая сажают рожь, весной заделывают её в землю, а затем сеют горчицу. В таких случаях овощи можно высаживать прямо среди сидератов, засыпая лунки компостом или гумусом. Когда сидераты достигают высоты 20 см, их скашивают и используют как мульчу.

Бархатцы и календула — улучшители почвы

Сидераты можно посадить и до сбора урожая. Например, бархатцы и календула прекрасно растут рядом с помидорами, улучшая состав почвы и защищая её от патогенных микроорганизмов, которые могут повредить овощи.

Подкормка для улучшения почвы

Для более быстрого восстановления почвы можно использовать раствор сброженной травы. Для этого измельчаются зелёные растения, немного подвяливаются на солнце, добавляются сухие дрожжи, а затем смесь оставляется на 14 дней. Перед применением раствор разводится с водой в пропорции 1:5. Несмотря на неприятный запах, эффект будет заметным.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием
Авто
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием Аудио 
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Шоу-бизнес
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
Российский шоу-бизнес
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Смертельный диагноз вопреки: Орлова раскрыла правду о беременности Фриске
Хотите волосы как у Рапунцель? Это не волшебство, а просто несколько шагов
Татьяна Брухунова прервала молчание и сделала заявление о госпитализации Петросяна
Мелкие плоды и болезни — это не конец! Рецепт здоровья для вашей теплицы
От Дома-2 до вершин славы: Меньщиков раскрыл пикантную тайну Бузовой
Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена
Не стирайте плед, пока не узнаете, что это может сделать с ним
От роскошной жизни к аресту: Митрошина призналась в отмывании денег
Как обычный лист бумаги поможет проверить двигатель без СТО
Петрушка на вашем балконе может спасти вам жизнь — узнайте, как
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.