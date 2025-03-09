Не делать этого! Вбивание кола сразу после посадки — как поставить под угрозу корни дерева

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы деревья в вашем саду хорошо прижились и активно развивались, важен правильный процесс посадки. Следуя нескольким простым, но эффективным правилам, можно добиться отличных результатов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Саженцы

Начнем с того, что при посадке саженца нужно правильно установить подвязочную опору. Расположите её с северной стороны от растения. Это важно: таким образом, опора будет отбрасывать тень и защищать дерево от излишнего воздействия прямых солнечных лучей в полуденное время.

Один из распространенных ошибок — вбивание кола сразу после посадки. Делать этого не следует, потому что можно повредить корни. Вместо этого, вбейте кол в дно ямы до высаживания, а затем установите его в нужное место. После посадки спилите его так, чтобы нижние ветки не могли с ним соприкасаться — иначе они могут повредиться при сильном ветре. Очень важно также правильно засыпать корни. Для этого используйте наиболее питательную землю, обогащённую удобрениями, чтобы помочь слаборазвивающимся корешкам.

Обратите внимание: не используйте свежий навоз на дне ямы, потому что он может повредить корни. Свежий навоз годится лишь для посыпки почвы в приствольном круге. При засыпке ямы следите, чтобы не образовывались пустоты вокруг корней. Подсыпайте землю постепенно и аккуратно утрамбовывайте её, особенно по краям. Когда почва покроет корни на 15 см, полейте дерево двумя ведрами воды.

После этого засыпьте яму до конца. При высаживании придерживайте саженец, чтобы он располагался строго вертикально. Помните, что посадка должна быть на нужной глубине: не слишком глубоко и не слишком высоко. Если посадите слишком глубоко, дерево будет развиваться медленно, а если слишком высоко — оно может не получить нужное питание или быть выдернуто. Важно, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности грунта.

Если в вашем участке высокие грунтовые воды или проблемы с отводом воды, высаживайте деревья на холмиках. Это обеспечит лучший дренаж и убережет корни от избытка влаги. Не забывайте сразу после посадки обрезать саженец на высоту 60-70 см. Это поможет ему укрепиться и развиваться быстрее.

Наконец, обязательно следите за тем, чтобы саженцы были правильно подвязаны к опорам. Если веревка или шнур слишком туго затянуты и оставляют следы на коре, ослабьте их и подложите мягкую ткань, чтобы предотвратить повреждения.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

