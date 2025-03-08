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Вишневый сад в опасности! Обрезка, которую нельзя откладывать.

3:06
Садоводство

Весна — идеальное время для обновлений, и что может быть лучше, чем посвятить эту пору заботе о вашем вишневом дереве? Чтобы обеспечить обильный урожай и красивое цветение, важнейшим этапом является обрезка.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Но как правильно это делать, чтобы не навредить растению? Давайте разберемся.

Почему обрезка так важна

Обрезка — не просто процедура для красоты. Она необходима для здоровья дерева и улучшения урожая. Когда крона дерева становится слишком густой, свет и воздух плохо проникают внутрь, что может привести к болезням и уменьшению плодов. Обрезая дерево, вы улучшаете вентиляцию, светопроницаемость и защищаете его от вредителей. Но чтобы избежать ошибок, важно знать, как и когда это делать.

Как обрезать вишню

Для обрезки вишневого дерева вам понадобятся несколько инструментов: секатор, ножницы для веток, пила и, конечно, решимость. Обрезку важно проводить только при чистых и продезинфицированных инструментах, чтобы избежать заражения деревьев.

  1. Обрезка после посадки. После того как вы посадили вишню, стоит обрезать дерево, чтобы улучшить его прорастание. Скелетные ветви должны располагаться на углу 60 градусов. Это важно для правильного формирования дерева.
  2. Формирование кроны весной. Весной проводится обрезка для формирования кроны. Выбираем 3-4 крепкие ветви, которые будут расти равномерно вокруг ствола. Остальные ветви нужно аккуратно обрезать или подвязать. Это придаст дереву нужную форму и поможет лучшему освещению.
  3. Поддерживающая обрезка. На 5-й год жизни вишни стоит провести поддерживающую обрезку, чтобы установить идеальную высоту кроны. Обрезаем верхушки и старые ветви, подвязываем остальные к передним веткам, чтобы улучшить урожай.
  4. Прореживание летом. После сбора урожая можно проводить прореживающую обрезку. Это обычно происходит в июле-августе. Убираем более крупные ветви и мешающие побеги, чтобы ускорить процесс заживления и снизить риск заболеваний.
  5. Обрезка старого дерева. Старые вишневые деревья требуют особого внимания. Обрезаем вертикально растущие ветви и стараемся формировать горизонтальную крону. Это важно для обеспечения лучшего роста и развития дерева.

Как правильно ухаживать за вишней

Вишня любит свет и тепло, поэтому важно выбрать для нее правильное место в саду. Она не требует большого количества воды, но регулярный полив гарантирует хороший урожай. Для посадки лучше выбрать место с хорошим дренажом, чтобы избежать застоя воды.

Кроме того, вишня чувствительна к весенним заморозкам, которые могут повредить цветы, поэтому стоит позаботиться о защите растения в холодные периоды.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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