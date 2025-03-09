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Не как у всех: этот способ заставляет яблоню плодоносить в разы больше

3:19
Садоводство

Если ваша яблоня цветёт, но плодов нет — не спешите винить природу. Возможно, дело в одной (или нескольких) распространённых ошибках ухода. Разбираем основные причины и способы их устранения.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Яблоня

1. Нет опылителя — яблоня не может завязывать плоды

Яблони не могут опыляться собственной пыльцой, им нужен "сосед" с подходящими сортами. Посадите минимум два-три дерева с одинаковыми сроками цветения. Нет места? Можно сделать прививку на уже растущее дерево.

2. Дерево слишком молодое (или уже старое)

Молодые яблони дают первый урожай через 5-7 лет, а некоторые сорта — только через 10-12. Если дерево старое, омолаживающая обрезка и подкормки помогут вернуть ему продуктивность.

3. Почва бедна микроэлементами

Без железа, молибдена, бора, меди и марганца яблоня не только плохо плодоносит, но может и погибнуть. Решение — регулярные подкормки комплексными удобрениями.

4. Грунт не подходит — дерево голодает

Если почва слишком песчаная или глинистая, корни не могут получать питание. При посадке нужно заполнять яму плодородной землёй с перегноем, компостом и минеральными добавками.

5. Ошибки в подкормках — слишком много азота

Весной яблоне нужен азот, но его переизбыток приводит к "жированию" — дерево уходит в листву и отказывается плодоносить. Осенью необходимы фосфорно-калийные удобрения для подготовки к зиме.

6. Вредители уничтожают завязи

Листовёртки, плодожорки и тля могут уничтожить будущий урожай ещё на стадии цветения. Важно своевременно проводить профилактику: привлекать птиц, использовать ловчие пояса и биопрепараты.

7. Болезни уничтожают цветки и плоды

Мучнистая роса, парша, монилиоз — всё это может оставить вас без яблок. Решение — весеннее опрыскивание бордоской жидкостью и регулярный осмотр деревьев.

8. Неправильная обрезка — дерево не успевает восстановиться

Слишком радикальная обрезка заставляет яблоню тратить силы на рост новых веток, а не на плоды. Важно удалять только больные, загущающие и бесполезные побеги, не трогая плодоносящие ветви.

9. Сорт не подходит для вашего климата

Южные яблони плохо переносят морозы, а северные могут страдать от засухи. При выборе сорта учитывайте климатические особенности вашего региона.

10. Грунтовые воды слишком близко

Если корни доходят до воды, дерево болеет, перестаёт расти и не завязывает плоды. В таком случае яблоню придётся пересаживать на возвышенность или создавать дренажную систему.

Плодоношение яблони зависит от множества факторов: от правильного выбора сорта до ухода за почвой и корневой системой. Исправьте ошибки — и ваш сад отблагодарит вас щедрым урожаем!

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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