Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука

Желтеющие перья у лука и чеснока — тревожный сигнал для садовода. Даже если культура выращивается на репку, игнорировать этот симптом нельзя. Проблемы с листьями напрямую влияют на развитие луковиц, их вкус, размер и способность к хранению. Разбираем основные причины пожелтения и даём рабочие схемы подкормок.
Лук и чеснок считаются устойчивыми культурами, но даже они могут страдать от неблагоприятных условий.
Болезни и насекомые чаще поражают растения в условиях повышенной влажности или при резких перепадах температуры. В этом случае перо не только желтеет, но и становится ломким, а сама луковица может загнивать.
Чаще всего пожелтение связано с нехваткой макро- и микроэлементов, что может быть вызвано:
Если растению не хватает питания, перо сначала теряет яркость, а затем желтеет, начиная с кончиков.
Эти культуры имеют слабую корневую систему, которая не может добывать питательные вещества из глубоких слоёв почвы.
Наиболее важные элементы:
В зависимости от плодородия почвы требуется 2-3 подкормки за сезон:
Ранняя весна (после схода снега) — азотные удобрения для активного роста зелени:
Конец мая — начало июня — фосфорно-калийные подкормки для формирования луковиц:
Дополнительные внекорневые подкормки в неблагоприятных условиях (засуха, холода, затяжные дожди):
Важно прекратить полив и внесение удобрений за месяц до сбора урожая, чтобы луковицы успели вызреть.
Своевременные меры помогут сохранить зелёное перо до конца сезона, а луковицы будут крупными, плотными и пригодными для длительного хранения.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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