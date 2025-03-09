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Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука

3:39
Садоводство

Желтеющие перья у лука и чеснока — тревожный сигнал для садовода. Даже если культура выращивается на репку, игнорировать этот симптом нельзя. Проблемы с листьями напрямую влияют на развитие луковиц, их вкус, размер и способность к хранению. Разбираем основные причины пожелтения и даём рабочие схемы подкормок.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Основные причины пожелтения пера

Лук и чеснок считаются устойчивыми культурами, но даже они могут страдать от неблагоприятных условий.

1. Вредители и болезни

  • Луковая муха
  • Фузариоз
  • Гнили
  • Ложная мучнистая роса

Болезни и насекомые чаще поражают растения в условиях повышенной влажности или при резких перепадах температуры. В этом случае перо не только желтеет, но и становится ломким, а сама луковица может загнивать.

2. Нарушение питания

Чаще всего пожелтение связано с нехваткой макро- и микроэлементов, что может быть вызвано:

  • неподходящей кислотностью почвы (слишком кислая или щелочная среда);
  • резкими перепадами температуры;
  • недостатком влаги или её переизбытком;
  • неправильными подкормками, когда элементы-антагонисты мешают усвоению друг друга.

Если растению не хватает питания, перо сначала теряет яркость, а затем желтеет, начиная с кончиков.

Особенности питания лука и чеснока

Эти культуры имеют слабую корневую систему, которая не может добывать питательные вещества из глубоких слоёв почвы.

Наиболее важные элементы:

  • Весной необходим азот для активного роста пера.
  • Летом в приоритете фосфор и калий, которые влияют на формирование луковиц.
  • Сера, магний, медь, железо и бор способствуют укреплению иммунитета растений.

Как правильно подкармливать лук и чеснок

В зависимости от плодородия почвы требуется 2-3 подкормки за сезон:

Ранняя весна (после схода снега) — азотные удобрения для активного роста зелени:

  • Магний-аммиачная селитра (20-30 г на 10 л воды)
  • Комплексное удобрение для лука и чеснока (50-60 г на 1 кв. м)

Конец мая — начало июня — фосфорно-калийные подкормки для формирования луковиц:

  • Акварин для овощей (10-20 г на 10 л воды)
  • Комплексное удобрение с калием (15-20 г на 1 кв. м)

Дополнительные внекорневые подкормки в неблагоприятных условиях (засуха, холода, затяжные дожди):

  • Аквамикс (микроэлементы) — опрыскивание по листу для быстрого усвоения.

Важно прекратить полив и внесение удобрений за месяц до сбора урожая, чтобы луковицы успели вызреть.

Как предотвратить пожелтение пера

  1. Контролировать кислотность почвы (pH 6-7). Если грунт кислый, следует внести доломитовую муку.
  2. Обеспечить хороший дренаж — вода не должна застаиваться у корней.
  3. Соблюдать схему подкормок и не смешивать несовместимые элементы.
  4. Следить за уровнем влажности — избыток и недостаток воды одинаково вредны.
  5. При первых признаках нехватки микроэлементов использовать внекорневые подкормки.

Своевременные меры помогут сохранить зелёное перо до конца сезона, а луковицы будут крупными, плотными и пригодными для длительного хранения.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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