Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Желтеющие перья у лука и чеснока — тревожный сигнал для садовода. Даже если культура выращивается на репку, игнорировать этот симптом нельзя. Проблемы с листьями напрямую влияют на развитие луковиц, их вкус, размер и способность к хранению. Разбираем основные причины пожелтения и даём рабочие схемы подкормок.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Основные причины пожелтения пера

Лук и чеснок считаются устойчивыми культурами, но даже они могут страдать от неблагоприятных условий.

1. Вредители и болезни

Луковая муха

Фузариоз

Гнили

Ложная мучнистая роса

Болезни и насекомые чаще поражают растения в условиях повышенной влажности или при резких перепадах температуры. В этом случае перо не только желтеет, но и становится ломким, а сама луковица может загнивать.

2. Нарушение питания

Чаще всего пожелтение связано с нехваткой макро- и микроэлементов, что может быть вызвано:

неподходящей кислотностью почвы (слишком кислая или щелочная среда);

резкими перепадами температуры;

недостатком влаги или её переизбытком;

неправильными подкормками, когда элементы-антагонисты мешают усвоению друг друга.

Если растению не хватает питания, перо сначала теряет яркость, а затем желтеет, начиная с кончиков.

Особенности питания лука и чеснока

Эти культуры имеют слабую корневую систему, которая не может добывать питательные вещества из глубоких слоёв почвы.

Наиболее важные элементы:

Весной необходим азот для активного роста пера.

Летом в приоритете фосфор и калий, которые влияют на формирование луковиц.

Сера, магний, медь, железо и бор способствуют укреплению иммунитета растений.

Как правильно подкармливать лук и чеснок

В зависимости от плодородия почвы требуется 2-3 подкормки за сезон:

Ранняя весна (после схода снега) — азотные удобрения для активного роста зелени:

Магний-аммиачная селитра (20-30 г на 10 л воды)

Комплексное удобрение для лука и чеснока (50-60 г на 1 кв. м)

Конец мая — начало июня — фосфорно-калийные подкормки для формирования луковиц:

Акварин для овощей (10-20 г на 10 л воды)

Комплексное удобрение с калием (15-20 г на 1 кв. м)

Дополнительные внекорневые подкормки в неблагоприятных условиях (засуха, холода, затяжные дожди):

Аквамикс (микроэлементы) — опрыскивание по листу для быстрого усвоения.

Важно прекратить полив и внесение удобрений за месяц до сбора урожая, чтобы луковицы успели вызреть.

Как предотвратить пожелтение пера

Контролировать кислотность почвы (pH 6-7). Если грунт кислый, следует внести доломитовую муку. Обеспечить хороший дренаж — вода не должна застаиваться у корней. Соблюдать схему подкормок и не смешивать несовместимые элементы. Следить за уровнем влажности — избыток и недостаток воды одинаково вредны. При первых признаках нехватки микроэлементов использовать внекорневые подкормки.

Своевременные меры помогут сохранить зелёное перо до конца сезона, а луковицы будут крупными, плотными и пригодными для длительного хранения.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

