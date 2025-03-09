Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса
Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор
Версаль, каким вы его не знали: откройте двери в республиканскую историю
Европу ждёт крах: Орбан раскрыл печальные последствия торговой войны с США
Один дома: кому доверить пушистого члена семьи, чтобы не волноваться в отпуске
Идеальный ремонт или головная боль? Разбираемся в вариантах отделки новостроек
BTS возвращаются после службы в армии: два новых проекта, которые станут настоящими хитами
Устали бороться с ночной тягой к еде? Эти простые шаги помогут навсегда забыть о переедании
Всё рухнет, если я захочу: Маск об отключении Украины от Starlink

Посадил — и забыл: как вырастить грушу, которая даст щедрый урожай на годы

3:40
Садоводство

Груша — одно из самых популярных плодовых деревьев, которое радует садоводов вкусными и ароматными плодами. Она относительно неприхотлива, но для хорошего роста и обильного урожая важно правильно выбрать место посадки, ухаживать за деревом и вовремя проводить обрезку. Разбираем все нюансы от посадки до сбора плодов.

Груши
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груши

Как выбрать место для посадки груши

Чтобы дерево развивалось здоровым и давало хороший урожай, нужно учитывать несколько факторов:

  • Максимум солнца. Чем больше солнечного света получает груша, тем слаще будут плоды. Не сажайте её в тени построек или высоких деревьев.
  • Хороший дренаж. Дерево не переносит застоя воды, поэтому место посадки должно быть с рыхлой, хорошо дренированной почвой.
  • Правильный pH. Идеальная кислотность почвы – от 6 до 7. На слишком кислых или щелочных почвах груша будет плохо расти.
  • Перекрёстное опыление. Для лучшего плодоношения посадите рядом два разных сорта, которые могут опылять друг друга.

Когда и как сажать грушу

Оптимальные сроки посадки – весна (апрель) и осень (сентябрь-октябрь).

  • Выкопайте яму в два раза шире корневого кома, но не глубже.
  • Смешайте выкопанную землю с компостом (30 %) и добавьте удобрения: 60 г суперфосфата и 20 г калийных солей.
  • Разместите саженец так, чтобы место прививки находилось выше уровня почвы.
  • Расправьте корни, засыпьте их землёй и слегка утрамбуйте.
  • Полейте водой и замульчируйте прикорневую зону, не касаясь ствола.

Если саженец с открытой корневой системой, перед посадкой замочите его в воде на 6 часов.

Как ухаживать за молодой грушей

  • Полив. В первый год поливайте дерево раз в неделю. В дальнейшем – только в засуху.
  • Прополка. В радиусе 1,5 метра не должно быть сорняков, которые забирают влагу и питательные вещества.
  • Удобрение. Весной вносите азотные удобрения, после цветения – фосфорно-калийные подкормки.

Обрезка груши: основные правила

Без правильной обрезки дерево может ломаться под тяжестью плодов, а урожай станет мельче.

Формировка саженца (1-й год)

  • Оставьте 3–4 сильные скелетные ветви, остальные удалите.
  • Угол между ветвью и стволом должен быть не менее 60°, иначе ветка может сломаться под весом плодов.

Регулярная обрезка (взрослое дерево)

  • Проводите её в период покоя.
  • Удаляйте сухие, повреждённые и загущающие крону ветви.
  • Прореживайте дерево для лучшей циркуляции воздуха.

Если у вас мало места в саду, можно попробовать шпалерную формировку – метод, при котором дерево растёт вдоль стены или забора, занимая минимум пространства.

Когда груша начнёт плодоносить

Первые плоды появляются через 4–6 лет после посадки. Чтобы не затянуть этот срок, важно:

  • правильно формировать дерево,
  • не забывать о подкормках,
  • следить за состоянием почвы.

Груша – это не только красивое, но и благодарное дерево. При правильной посадке и уходе оно порадует вас сладкими и сочными плодами на долгие годы. Главные правила – выбрать хорошее место, правильно посадить, вовремя обрезать и не забывать про полив и подкормки.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
Российский шоу-бизнес
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Сводка с фронта: в Судже отбита пресловутая Пятёрочка, Сырский, потеряв Курскую область, потеряет голову Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Посадил — и забыл: как вырастить грушу, которая даст щедрый урожай на годы
Один дома: кому доверить пушистого члена семьи, чтобы не волноваться в отпуске
Идеальный ремонт или головная боль? Разбираемся в вариантах отделки новостроек
BTS возвращаются после службы в армии: два новых проекта, которые станут настоящими хитами
Устали бороться с ночной тягой к еде? Эти простые шаги помогут навсегда забыть о переедании
Всё рухнет, если я захочу: Маск об отключении Украины от Starlink
Вы теряете не жир, а время: как гулять, чтобы реально худеть
Запасы ракет Patriot у ВСУ могут закончиться в течение нескольких недель
Как найти безопасный крем для кожи? Лайфхаки по выбору
Коробка передач не терпит компромиссов: ошибки с маслом, за которые платят тысячи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.