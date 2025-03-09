Посадил — и забыл: как вырастить грушу, которая даст щедрый урожай на годы

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Груша — одно из самых популярных плодовых деревьев, которое радует садоводов вкусными и ароматными плодами. Она относительно неприхотлива, но для хорошего роста и обильного урожая важно правильно выбрать место посадки, ухаживать за деревом и вовремя проводить обрезку. Разбираем все нюансы от посадки до сбора плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Груши

Как выбрать место для посадки груши

Чтобы дерево развивалось здоровым и давало хороший урожай, нужно учитывать несколько факторов:

Максимум солнца. Чем больше солнечного света получает груша, тем слаще будут плоды. Не сажайте её в тени построек или высоких деревьев.

Хороший дренаж. Дерево не переносит застоя воды, поэтому место посадки должно быть с рыхлой, хорошо дренированной почвой.

Правильный pH. Идеальная кислотность почвы – от 6 до 7. На слишком кислых или щелочных почвах груша будет плохо расти.

Перекрёстное опыление. Для лучшего плодоношения посадите рядом два разных сорта, которые могут опылять друг друга.

Когда и как сажать грушу

Оптимальные сроки посадки – весна (апрель) и осень (сентябрь-октябрь).

Выкопайте яму в два раза шире корневого кома, но не глубже.

Смешайте выкопанную землю с компостом (30 %) и добавьте удобрения: 60 г суперфосфата и 20 г калийных солей.

Разместите саженец так, чтобы место прививки находилось выше уровня почвы.

Расправьте корни, засыпьте их землёй и слегка утрамбуйте.

Полейте водой и замульчируйте прикорневую зону, не касаясь ствола.

Если саженец с открытой корневой системой, перед посадкой замочите его в воде на 6 часов.

Как ухаживать за молодой грушей

Полив. В первый год поливайте дерево раз в неделю. В дальнейшем – только в засуху.

Прополка. В радиусе 1,5 метра не должно быть сорняков, которые забирают влагу и питательные вещества.

Удобрение. Весной вносите азотные удобрения, после цветения – фосфорно-калийные подкормки.

Обрезка груши: основные правила

Без правильной обрезки дерево может ломаться под тяжестью плодов, а урожай станет мельче.

Формировка саженца (1-й год)

Оставьте 3–4 сильные скелетные ветви, остальные удалите.

Угол между ветвью и стволом должен быть не менее 60°, иначе ветка может сломаться под весом плодов.

Регулярная обрезка (взрослое дерево)

Проводите её в период покоя.

Удаляйте сухие, повреждённые и загущающие крону ветви.

Прореживайте дерево для лучшей циркуляции воздуха.

Если у вас мало места в саду, можно попробовать шпалерную формировку – метод, при котором дерево растёт вдоль стены или забора, занимая минимум пространства.

Когда груша начнёт плодоносить

Первые плоды появляются через 4–6 лет после посадки. Чтобы не затянуть этот срок, важно:

правильно формировать дерево,

не забывать о подкормках,

следить за состоянием почвы.

Груша – это не только красивое, но и благодарное дерево. При правильной посадке и уходе оно порадует вас сладкими и сочными плодами на долгие годы. Главные правила – выбрать хорошее место, правильно посадить, вовремя обрезать и не забывать про полив и подкормки.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

