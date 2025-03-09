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Малина будет плодоносить до морозов: хитрый приём, который редко используют

3:35
Садоводство

Ремонтантная малина — это настоящий подарок садоводам. При грамотной обрезке она может плодоносить дважды за сезон, а её ягоды — радовать урожаем с начала лета и до первых заморозков. Главное — правильно выбрать метод обрезки, который подойдёт именно вам. Разбираем два основных способа и их преимущества.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org
Малина

Что такое ремонтантная малина?

В отличие от обычной малины, которая даёт ягоды только на побегах второго года, ремонтантные сорта способны плодоносить и на однолетних, и на двухлетних побегах. Это позволяет получать урожай дважды за сезон:

  • Летом (июнь-июль) — на прошлогодних побегах.
  • Осенью (август-октябрь) — на молодых ветках текущего года.

Но для этого важно правильно формировать кусты.

Когда обрезать малину?

Обрезку можно проводить весной или поздней осенью. Весенняя обрезка удобнее — можно сразу увидеть, какие побеги ожили и нуждаются в прореживании. Осенняя подойдёт тем, у кого нет времени весной или кто хочет упростить уход за растениями.

Важно! При обрезке надевайте плотные перчатки и одежду с длинными рукавами, чтобы избежать царапин.

Метод 1: Два урожая в год

Если хотите собирать ягоды и летом, и осенью, используйте этот метод.

  • Весной удалите верхнюю часть побега, которая плодоносила в прошлом году. Обрезать нужно до зелёной живой ткани.
  • В начале лета на оставшихся побегах появится первый урожай.
  • После сбора ягод эти побеги отомрут, и их можно полностью срезать.
  • Осенью на новых побегах вы получите второй, более обильный урожай.

Минус метода: летний урожай будет небольшим, но потребует много работы.

Метод 2: Один, но крупный осенний урожай

Этот метод проще и удобнее, так как избавляет от необходимости следить за прошлогодними побегами.

  • В конце осени или начале весны просто срежьте все стебли под корень.
  • Весной появятся новые побеги, которые дадут обильный осенний урожай.
  • Благодаря этому методу кусты не загущаются, малина лучше проветривается и меньше болеет.

Плюсы метода: экономит время, уменьшает риск болезней, даёт крупный урожай осенью.

Что делать после обрезки?

  • Внесите удобрение с высоким содержанием калия, чтобы поддержать рост побегов.
  • Удалите обрезанные стебли с участка, чтобы не допустить развития грибковых заболеваний.
  • Следите за влажностью почвы — молодые побеги нуждаются в достаточном поливе.

Как обрезать чёрную и фиолетовую малину?

Эти сорта растут иначе, чем красная малина, и требуют особого ухода:

  • Весной удалите слабые побеги, оставляя 4-5 самых крепких на куст.
  • Летом, когда стебли достигнут 90 см, укоротите верхушки на 5-10 см — это простимулирует ветвление и увеличит урожай.
  • Осенью полностью удалите отплодоносившие ветки.

Выбор метода обрезки зависит от ваших целей: хотите собирать ягоды дважды за сезон — оставляйте прошлогодние побеги, предпочитаете один, но богатый урожай — срезайте малину под корень. В любом случае, правильная обрезка обеспечит вам здоровый куст и сладкие ягоды до самых холодов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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