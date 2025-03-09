Малина будет плодоносить до морозов: хитрый приём, который редко используют

Ремонтантная малина — это настоящий подарок садоводам. При грамотной обрезке она может плодоносить дважды за сезон, а её ягоды — радовать урожаем с начала лета и до первых заморозков. Главное — правильно выбрать метод обрезки, который подойдёт именно вам. Разбираем два основных способа и их преимущества.
В отличие от обычной малины, которая даёт ягоды только на побегах второго года, ремонтантные сорта способны плодоносить и на однолетних, и на двухлетних побегах. Это позволяет получать урожай дважды за сезон:
Но для этого важно правильно формировать кусты.
Обрезку можно проводить весной или поздней осенью. Весенняя обрезка удобнее — можно сразу увидеть, какие побеги ожили и нуждаются в прореживании. Осенняя подойдёт тем, у кого нет времени весной или кто хочет упростить уход за растениями.
Важно! При обрезке надевайте плотные перчатки и одежду с длинными рукавами, чтобы избежать царапин.
Если хотите собирать ягоды и летом, и осенью, используйте этот метод.
Минус метода: летний урожай будет небольшим, но потребует много работы.
Этот метод проще и удобнее, так как избавляет от необходимости следить за прошлогодними побегами.
Плюсы метода: экономит время, уменьшает риск болезней, даёт крупный урожай осенью.
Эти сорта растут иначе, чем красная малина, и требуют особого ухода:
Выбор метода обрезки зависит от ваших целей: хотите собирать ягоды дважды за сезон — оставляйте прошлогодние побеги, предпочитаете один, но богатый урожай — срезайте малину под корень. В любом случае, правильная обрезка обеспечит вам здоровый куст и сладкие ягоды до самых холодов.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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