Малина будет плодоносить до морозов: хитрый приём, который редко используют

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ремонтантная малина — это настоящий подарок садоводам. При грамотной обрезке она может плодоносить дважды за сезон, а её ягоды — радовать урожаем с начала лета и до первых заморозков. Главное — правильно выбрать метод обрезки, который подойдёт именно вам. Разбираем два основных способа и их преимущества.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Что такое ремонтантная малина?

В отличие от обычной малины, которая даёт ягоды только на побегах второго года, ремонтантные сорта способны плодоносить и на однолетних, и на двухлетних побегах. Это позволяет получать урожай дважды за сезон:

Летом (июнь-июль) — на прошлогодних побегах.

Осенью (август-октябрь) — на молодых ветках текущего года.

Но для этого важно правильно формировать кусты.

Когда обрезать малину?

Обрезку можно проводить весной или поздней осенью. Весенняя обрезка удобнее — можно сразу увидеть, какие побеги ожили и нуждаются в прореживании. Осенняя подойдёт тем, у кого нет времени весной или кто хочет упростить уход за растениями.

Важно! При обрезке надевайте плотные перчатки и одежду с длинными рукавами, чтобы избежать царапин.

Метод 1: Два урожая в год

Если хотите собирать ягоды и летом, и осенью, используйте этот метод.

Весной удалите верхнюю часть побега, которая плодоносила в прошлом году. Обрезать нужно до зелёной живой ткани.

В начале лета на оставшихся побегах появится первый урожай.

После сбора ягод эти побеги отомрут, и их можно полностью срезать.

Осенью на новых побегах вы получите второй, более обильный урожай.

Минус метода: летний урожай будет небольшим, но потребует много работы.

Метод 2: Один, но крупный осенний урожай

Этот метод проще и удобнее, так как избавляет от необходимости следить за прошлогодними побегами.

В конце осени или начале весны просто срежьте все стебли под корень.

Весной появятся новые побеги, которые дадут обильный осенний урожай.

Благодаря этому методу кусты не загущаются, малина лучше проветривается и меньше болеет.

Плюсы метода: экономит время, уменьшает риск болезней, даёт крупный урожай осенью.

Что делать после обрезки?

Внесите удобрение с высоким содержанием калия, чтобы поддержать рост побегов.

Удалите обрезанные стебли с участка, чтобы не допустить развития грибковых заболеваний.

Следите за влажностью почвы — молодые побеги нуждаются в достаточном поливе.

Как обрезать чёрную и фиолетовую малину?

Эти сорта растут иначе, чем красная малина, и требуют особого ухода:

Весной удалите слабые побеги, оставляя 4-5 самых крепких на куст.

Летом, когда стебли достигнут 90 см, укоротите верхушки на 5-10 см — это простимулирует ветвление и увеличит урожай.

Осенью полностью удалите отплодоносившие ветки.

Выбор метода обрезки зависит от ваших целей: хотите собирать ягоды дважды за сезон — оставляйте прошлогодние побеги, предпочитаете один, но богатый урожай — срезайте малину под корень. В любом случае, правильная обрезка обеспечит вам здоровый куст и сладкие ягоды до самых холодов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

