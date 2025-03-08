Весенний секрет для кактусов: когда пересаживать, чтобы не погиб

Весной и в начале лета кактусы вступают в период активного роста. В это время они легче адаптируются к новой среде, быстрее укореняются и развиваются. Зимой растения находятся в состоянии покоя, поэтому беспокоить их в этот период не рекомендуется. Особенно важно не тревожить кактусы во время цветения.
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Кактус
Если кактус взрослый, его пересадка требуется только в случае, если почва утратила питательные свойства или появилась гниль. Покупая новый кактус, дайте ему 2-3 недели на адаптацию, прежде чем менять горшок. Это снизит стресс и повысит шансы на успешное укоренение.
Выбор горшка и почвы
Для посадки и пересадки кактусов понадобятся:
широкий горшок с дренажными отверстиями
рыхлая, хорошо дренированная почвенная смесь
защитные перчатки, щипцы или пинцет
защитные очки и удобная одежда
Разные виды кактусов требуют разного субстрата. Пустынные кактусы лучше всего растут в смеси с добавлением песка или мелкой гальки, а лесные могут укореняться в универсальном грунте. Эксперт Клэр Фоггетт рекомендует смешивать песок с универсальным компостом (1:2) или использовать перегной, дерновую землю, песок и гальку в пропорции 2:1:1,5.
Как правильно пересаживать кактус
Пошаговый процесс пересадки:
Осторожно извлеките растение из старого горшка, слегка постучав по его дну.
Осмотрите корни: удалите поврежденные или подгнившие. Длинные корни можно подрезать, обработав срезы активированным углем. Оставьте растение на 1-2 дня, чтобы корни подсохли.
В новый горшок насыпьте дренажный слой, аккуратно расправьте корни и засыпьте почвенной смесью.
Оставьте 2 см от края горшка, чтобы почва не высыпалась при поливе.
Полейте кактус, слейте излишки воды из поддона и дайте почве просохнуть.
Оптимальные условия для роста
Чтобы кактусы росли здоровыми и крепкими, соблюдайте следующие рекомендации:
Размещайте растения на солнечной стороне: лучше всего подходят южные и западные окна.
Обеспечьте 6-8 часов освещения в день.
Летом поддерживайте температуру 21-25 °С, зимой — 10-12 °С.
Поливайте умеренно: летом после полного просыхания почвы, зимой — минимально.
Подкармливайте удобрениями 2-3 раза за вегетационный период, зимой удобрения не нужны.
Обрезку проводите только при необходимости регулирования роста.
Размножение кактусов
Кактусы можно размножать:
Отростками — их отделяют от материнского растения, дают подсохнуть и высаживают в почву.
Семенами — процесс долгий, но возможный.
Как посадить отросток кактуса:
Срежьте отросток и дайте срезу подсохнуть.
Углубите его в почву, предварительно обработав гормоном укоренения.
Поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей.
Опрыскивайте почву через день.
Через 4-6 недель проверьте укоренение.
Выращивание кактусов из семян требует стратификации — хранения семян во влажном торфе в холодильнике 4-6 недель. После этого их высаживают в рыхлый субстрат, накрывают пленкой и держат в тепле. Через 4-10 дней появятся всходы, которые через 6 месяцев можно пересаживать в отдельные горшки.
Уточнения
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.