Как вырастить ампельную петунию: секреты пышного цветения

4:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ампельная петуния — это декоративное растение со стелющимися побегами, идеально подходящее для выращивания в подвесных кашпо, вазах и горшках. Название происходит от немецкого слова "ampel", означающего висячую вазу для цветов. Это идеальный вариант для украшения террас, балконов и садовых зон.

Фото: Own work by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Петуния

Отличительные черты растения

Ампельные сорта петунии имеют свои характерные особенности:

Пышный куст с гибкими, ниспадающими стеблями длиной от 30 до 120 см;

Бархатистая листва, покрывающая побеги;

Яркие воронковидные цветки самых разных оттенков, равномерно распределённые по всей длине побегов;

Разнообразие расцветок лепестков на одном растении.

Главное отличие от обычных кустовых петуний — их форма роста.

Ампельные сорта не требуют формирования, так как побеги сами по себе красиво опускаются вниз, создавая эффект зелёного шара, усеянного цветами.

Нужно ли прищипывать

Прищипку проводят для стимуляции боковых побегов, когда рассада достигает 10-15 см в высоту. Однако стебли ампельной петунии растут настолько аккуратно, что чаще всего в этом нет необходимости.

Как создать идеальные условия для роста

Чтобы ампельная петуния радовала обильным цветением с июня до первых заморозков, важно правильно подобрать условия её выращивания:

Способ посадки: семена высеивают в январе-феврале, также можно использовать черенки;

семена высеивают в январе-феврале, также можно использовать черенки; Грунт: рыхлая питательная почва из листовой земли, торфа и песка (2:1:1);

рыхлая питательная почва из листовой земли, торфа и песка (2:1:1); Ёмкость: в кашпо диаметром 30 см размещают не более 2-3 кустиков (на одно растение требуется около 5 литров почвы);

в кашпо диаметром 30 см размещают не более 2-3 кустиков (на одно растение требуется около 5 литров почвы); Обрезка: в середине лета укорачивайте вытянувшиеся побеги на 2/3 длины, чтобы стимулировать рост новых цветоносов;

в середине лета укорачивайте вытянувшиеся побеги на 2/3 длины, чтобы стимулировать рост новых цветоносов; Освещение: яркий свет, предпочтительны южные, юго-западные и юго-восточные участки;

яркий свет, предпочтительны южные, юго-западные и юго-восточные участки; Температурный режим: для проращивания семян — до +28 °С, для рассады — +18…+20 °С, на открытый воздух выносят при температуре выше +15 °С;

для проращивания семян — до +28 °С, для рассады — +18…+20 °С, на открытый воздух выносят при температуре выше +15 °С; Полив: умеренный, но регулярный. При сильных дождях лучше временно убирать растения под укрытие;

умеренный, но регулярный. При сильных дождях лучше временно убирать растения под укрытие; Подкормка: вносите удобрения с момента пикировки или укоренения черенков, затем подкармливайте цветы раз в 2 недели.

Размножение: семена или черенки

Ампельные петунии можно размножать семенами или черенкованием.

Преимущества выращивания из семян:

Возможность точно рассчитать время посадки;

Удобно создавать оптимальные условия для прорастания в помещении;

Возможность усилить рост сеянцев с помощью подсветки фитолампами;

Пикировка способствует развитию мощной корневой системы.

Черенкование подходит для гибридных сортов:

Осенью взрослое растение заносят в помещение.

В феврале-марте срезают черенки с верхушки.

Высаживают их в увлажнённый грунт и накрывают плёнкой.

При температуре +21…+24 °С укоренение происходит за 7-10 дней.

Через месяц молодые растения пересаживают в кашпо.

Основные правила ухода

Чтобы петуния радовала цветением весь сезон, придерживайтесь простых правил:

Поливайте умеренно, под корень, избегая попадания воды на листья;

Регулярно удаляйте увядшие цветки и сухие листья;

Подкармливайте растение каждые 10-14 дней фосфорно-калийными удобрениями;

Если появились мучнистая роса или другие болезни, обрабатывайте растения серосодержащими препаратами;

Для защиты от вредителей (тли, белокрылки) используйте инсектициды.

Ампельная петуния — одно из самых эффектных растений для подвесных композиций. Если обеспечить ей правильный уход, она будет радовать пышным цветением до поздней осени.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

