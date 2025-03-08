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Вы сами не замечаете, как убиваете смородину: исправляем главные ошибки посадки

1:55
Садоводство

Это ягодное растение не требует особенного ухода, но важно правильно расположить его в саду. Для этого нужно выбрать место, защищенное от ветра, чтобы оно могло развиваться без препятствий. Смородина не слишком требовательна, однако важным фактором является состав почвы — она должна быть богатой гумусом и с нейтральным или слабокислым pH.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Совет: замочите семена на два часа перед посадкой для лучшего прорастания.

Правила посадки

Перед посадкой растения выкопайте ямки глубиной не менее 30 см и наполните их компостом или навозом. Между растениями нужно оставлять расстояние в 1-1,5 метра, чтобы они не мешали друг другу.

Следите за тем, чтобы корни не загнивали — это возможно, если растение не будет правильно размещено. Поливайте растения регулярно, и они вас отблагодарят хорошим урожаем ягод.

Важно: никогда не сажайте помидоры, огурцы или болгарский перец рядом со смородиной! Это может вызвать проблемы с ростом и развитием растений.

Вредители

Жуки — настоящая угроза для ягод, так как они очень любят этот вкусный плод. Мелкие насекомые могут нанести вред, если растут рядом с кустами. Например, кроты могут нарушить корни, а определенные виды вредителей отравляют растения своими выделениями.

Совет: постарайтесь расположить рядом с кустами ароматные растения, такие как розмарин или мята — они не нравятся вредителям и будут защищать ваш сад от нашествия жуков.

Рекомендации

Если вы хотите избавиться от насекомых и других вредителей, используйте природные средства защиты. Например, повесьте в саду ароматные травы, которые отпугнут паразитов.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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