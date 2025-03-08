Первые цветы весны: когда и какие растения сажать, чтобы они не испугались мороза

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — время, когда садоводы начинают активную подготовку к новому сезону. Даже несмотря на утренние морозы, этот месяц идеально подходит для посадки цветов, особенно тех, которые не боятся холодов и могут пережить кратковременные заморозки. Если у вас есть тёплый дом или балкон, то растения в горшках или кашпо уже могут занять свое место.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Календула

Выносливые однолетние цветы для марта

Если вы хотите, чтобы ваш сад зацвел раньше всех, обратите внимание на выносливые однолетние растения, такие как анютины глазки. Эти цветы не только красиво украсят ваш сад, но и прекрасно переносят холодные ночи, продолжая радовать своим цветением даже в более прохладные месяцы.

Они хорошо растут в открытом грунте и не боятся заморозков, а также становятся устойчивыми к холодам, если заделывать их прямо в почву. Почва лучше сохраняет тепло и защищает корни, чем контейнеры с маленьким количеством земли.

Кроме анютиных глазок, можно посадить и другие выносливые растения, такие как очиток, кевирожак, кокарды, цветы-бабочки, кипрей и другие. Эти растения добавят ярких красок в ваш сад даже в самые холодные дни.

Полузимостойкие растения

Если вы хотите посадить растения, которые смогут пережить более жесткие зимние условия, то стоит обратить внимание на полузимостойкие травянистые растения. Примеры таких цветов — календула, львиная пасть и георгины.

Эти растения особенно чувствительны к заморозкам, поэтому их лучше посадить в горшки или в теплицу, чтобы защитить от утренних морозов.

Кроме того, в марте можно посеять такие растения, как садовые вербены, вонючку, садовые цветы-бабочки, которые быстро зацветают в апреле. Они идеально подойдут для начала цветочного сезона.

Ноготки и другие теплолюбивые растения

Ноготки — еще один отличный выбор для вашего сада, но они не переносят сильные заморозки. Поэтому их следует высаживать позже, когда угроза холодов исчезнет. Эти яркие цветы, безусловно, украсят ваш сад летом, но важно правильно выбрать время посадки.

Подготовка к летнему саду

Для создания красивого летнего сада нужно начинать работать с марта. Несмотря на холодные ветры и прохладные дни, посадка — это первый шаг к зелени и цветению. Пусть ваше внимание к растениям с самого начала весны принесет долгожданный результат в виде ярких и живых цветов, которые будут радовать вас всё лето.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

