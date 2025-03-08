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Компост, как волшебная палочка: секреты подкормки, которые дадут лимону второе дыхание

2:01
Садоводство

Чтобы лимонное дерево радовало вас не только зелеными листьями, но и обильными плодами, важно обеспечить ему нужный уход. Одним из важных моментов является удобрение, в частности внесение компоста.

Цитрусовое дерево
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цитрусовое дерево

Но вот в какой месяц это лучше делать, многие садоводы не знают. Так когда же стоит добавлять органические удобрения для максимального эффекта?

Когда нужно вносить компост?

В отличие от распространённого мнения, что лучше всего вносить удобрения в марте или сентябре, опытные садоводы утверждают, что эти месяцы не подходят для подкормки лимонных деревьев. Это объясняется тем, что растение еще не активизировалось для полноценного роста, а в сентябре может быть уже поздно.

Идеальный период для подкормки

Идеальным временем для внесения компоста считается с апреля по август. В этот период дерево активно растет и усваивает питательные вещества, что помогает ему не только развиваться, но и приносить богатый урожай.

Почему не стоит удобрять в марте и сентябре?

Лимонные деревья — растения теплолюбивые, поэтому их активный рост начинается с наступлением весны. Важно помнить, что подкормка в это время помогает избежать недостатка питательных веществ и стимулирует рост новых побегов.

Тем не менее, стоит учитывать особенности климата и состояния самого растения. Например, если ваша лимонная культура чувствует себя слабо, она может нуждаться в удобрении даже в более поздние месяцы.

Однако, специалисты настоятельно рекомендуют не проводить подкормку позднее августа, чтобы избежать стимулирования роста в зимний период, когда дерево должно отдыхать.

Таким образом, если хотите, чтобы ваше лимонное дерево радовало вас не только своим красивым видом, но и сочными плодами, следите за временем внесения удобрений и выбирайте наиболее подходящий период.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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