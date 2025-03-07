Как превратить балкон в уютное место: 7 простых шагов

Ваш балкон годами служил складом ненужных вещей? Самое время дать ему новую жизнь. Даже небольшая площадь может стать стильным и уютным уголком для отдыха.
Первый шаг — расхламление. Уберите всё лишнее, чтобы визуально расширить балкон. Даже 3 квадратных метра можно превратить в комфортное место для отдыха.
Пол создаёт основу для интерьера. Декинг из террасной доски добавит уюта, а маленький коврик с геометрическим принтом придаст стиль.
Складной столик, плетёные кресла или небольшой диванчик помогут создать атмосферу уютного кафе. Главное — минимализм и удобство.
Растения освежают пространство. Если балкон маленький, используйте подвесные кашпо или настенные горшки. Петунии, суккуленты и зелень не требуют частого ухода.
Свет играет ключевую роль. Гирлянды и LED-ленты создадут романтическую атмосферу для вечерних посиделок.
Пледы и подушки в ярких чехлах помогут превратить даже самый простой балкон в уютное место для отдыха.
Балкон можно использовать не только для отдыха, но и для хранения. Встроенные ящики под сиденьями, настенные полки или скрытые ниши помогут спрятать садовый инвентарь и другие вещи.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
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