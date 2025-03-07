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Как превратить балкон в уютное место: 7 простых шагов

1:55
Садоводство

Ваш балкон годами служил складом ненужных вещей? Самое время дать ему новую жизнь. Даже небольшая площадь может стать стильным и уютным уголком для отдыха.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

1. Освободите пространство

Первый шаг — расхламление. Уберите всё лишнее, чтобы визуально расширить балкон. Даже 3 квадратных метра можно превратить в комфортное место для отдыха.

2. Обновите пол

Пол создаёт основу для интерьера. Декинг из террасной доски добавит уюта, а маленький коврик с геометрическим принтом придаст стиль.

3. Выберите компактную мебель

Складной столик, плетёные кресла или небольшой диванчик помогут создать атмосферу уютного кафе. Главное — минимализм и удобство.

4. Вертикальное озеленение

Растения освежают пространство. Если балкон маленький, используйте подвесные кашпо или настенные горшки. Петунии, суккуленты и зелень не требуют частого ухода.

5. Добавьте освещение

Свет играет ключевую роль. Гирлянды и LED-ленты создадут романтическую атмосферу для вечерних посиделок.

6. Текстиль для уюта

Пледы и подушки в ярких чехлах помогут превратить даже самый простой балкон в уютное место для отдыха.

7. Умное хранение

Балкон можно использовать не только для отдыха, но и для хранения. Встроенные ящики под сиденьями, настенные полки или скрытые ниши помогут спрятать садовый инвентарь и другие вещи.

Сезонный декор: больше уюта в разное время года

  • Осенью — пледы и декоративные тыквы.
  • Зимой — гирлянды и свечи.
  • Весной — цветущие растения.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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