Холодный период для рассады томатов: зачем он нужен и как его провести

Многие огородники сталкиваются с проблемой: томаты на подоконнике становятся длинными, тонкими, наклоняются к свету и желтеют. Виной всему неправильные условия выращивания.
Хотите получить крепкую рассаду с толстыми стеблями? Вот три важных правила, которые помогут вырастить идеальные томаты.
Если рассада растёт в холодном грунте, корни плохо усваивают питательные вещества, и растения слабеют.
Как утеплить почву?
Тёплый грунт = здоровая рассада и хороший урожай!
Какой должна быть вода?
Неправильный полив = слабая рассада с тонкими стеблями!
Как только 70% всходов распрямятся, снимите плёнку и проведите температурное закаливание.
Как это сделать?
Это закалит растения, замедлит вытягивание и укрепит стебли.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?