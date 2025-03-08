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Холодный период для рассады томатов: зачем он нужен и как его провести

1:48
Садоводство

Многие огородники сталкиваются с проблемой: томаты на подоконнике становятся длинными, тонкими, наклоняются к свету и желтеют. Виной всему неправильные условия выращивания.

Томаты на грядке
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты на грядке

Хотите получить крепкую рассаду с толстыми стеблями? Вот три важных правила, которые помогут вырастить идеальные томаты.

1. Утепляем грунт — корни должны работать

Если рассада растёт в холодном грунте, корни плохо усваивают питательные вещества, и растения слабеют.

Как утеплить почву?

  • Поставьте ёмкости на пенопласт или утеплитель с зеркальным покрытием.
  • Используйте специальные коврики с подогревом.

Тёплый грунт = здоровая рассада и хороший урожай!

2. Поливаем правильно — вода имеет значение

Какой должна быть вода?

  • Отстоянной — снизится жёсткость.
  • Не холодной! Оптимальная температура — 22-25°C.
  • С нейтральной кислотностью (рН 6-6,5).
  • При необходимости можно подкислить специальными препаратами, например, "Фитокислинка".

Неправильный полив = слабая рассада с тонкими стеблями!

3. Проводим "холодный период" — стебли станут крепкими

Как только 70% всходов распрямятся, снимите плёнку и проведите температурное закаливание.

Как это сделать?

  • Снизьте температуру на 5°C от привычной (например, с 25°C до 18-20°C, но не ниже 16°C).
  • Длительность 3-4 дня (если рассада уже вытянулась — до 5 дней).

Это закалит растения, замедлит вытягивание и укрепит стебли.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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