Холодный период для рассады томатов: зачем он нужен и как его провести

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники сталкиваются с проблемой: томаты на подоконнике становятся длинными, тонкими, наклоняются к свету и желтеют. Виной всему неправильные условия выращивания.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты на грядке

Хотите получить крепкую рассаду с толстыми стеблями? Вот три важных правила, которые помогут вырастить идеальные томаты.

1. Утепляем грунт — корни должны работать

Если рассада растёт в холодном грунте, корни плохо усваивают питательные вещества, и растения слабеют.

Как утеплить почву?

Поставьте ёмкости на пенопласт или утеплитель с зеркальным покрытием.

Используйте специальные коврики с подогревом.

Тёплый грунт = здоровая рассада и хороший урожай!

2. Поливаем правильно — вода имеет значение

Какой должна быть вода?

Отстоянной — снизится жёсткость.

Не холодной! Оптимальная температура — 22-25°C.

С нейтральной кислотностью (рН 6-6,5).

При необходимости можно подкислить специальными препаратами, например, "Фитокислинка".

Неправильный полив = слабая рассада с тонкими стеблями!

3. Проводим "холодный период" — стебли станут крепкими

Как только 70% всходов распрямятся, снимите плёнку и проведите температурное закаливание.

Как это сделать?

Снизьте температуру на 5°C от привычной (например, с 25°C до 18-20°C, но не ниже 16°C).

Длительность 3-4 дня (если рассада уже вытянулась — до 5 дней).

Это закалит растения, замедлит вытягивание и укрепит стебли.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

