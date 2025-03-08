Хотите получить богатый урожай капусты? Тогда добавьте это в лунку

Чтобы капуста выросла крепкой, здоровой и дала обильный урожай, мало просто посадить рассаду. Важный шаг — правильная "заправка" лунок перед посадкой. Это обеспечит растения всем необходимым с первых дней роста.
Какие удобрения подойдут лучше всего?
Некоторые дачники боятся минеральных подкормок, но современные комплексы безопасны и эффективно питают растения.
Если хотите обойтись без минеральных подкормок, есть отличные натуральные варианты:
Важно: компост и перегной улучшают структуру почвы, а зола помогает капусте укреплять корни и противостоять болезням.
Заправленные лунки дают капусте питание на начальном этапе, помогая ей быстрее укорениться и нарастить мощные листья. В итоге кочаны вырастают крупными, плотными и сочными.
Попробуйте этот метод — и ваш урожай капусты вас приятно удивит!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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