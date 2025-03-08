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Хотите получить богатый урожай капусты? Тогда добавьте это в лунку

1:34
Садоводство

Чтобы капуста выросла крепкой, здоровой и дала обильный урожай, мало просто посадить рассаду. Важный шаг — правильная "заправка" лунок перед посадкой. Это обеспечит растения всем необходимым с первых дней роста.

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста

Какие удобрения подойдут лучше всего?

1. Покупные удобрения — ничего страшного!

Некоторые дачники боятся минеральных подкормок, но современные комплексы безопасны и эффективно питают растения.

  • Комплексное удобрение для овощей — 1 маленькая ложка на лунку.
  • Кальциевая селитра — 1 большая ложка, предотвращает растрескивание кочанов.
  • Аммиачная селитра или карбамид — 1 маленькая ложка, стимулирует рост зелени.

2. Натуральные удобрения — проверенный способ

Если хотите обойтись без минеральных подкормок, есть отличные натуральные варианты:

  • Компост или перегной - 1-3 горсти в каждую лунку.
  • Зола — 1 "щедрая" горсть, насыщает почву калием и защищает от вредителей.

Важно: компост и перегной улучшают структуру почвы, а зола помогает капусте укреплять корни и противостоять болезням.

Как это работает?

Заправленные лунки дают капусте питание на начальном этапе, помогая ей быстрее укорениться и нарастить мощные листья. В итоге кочаны вырастают крупными, плотными и сочными.

Попробуйте этот метод — и ваш урожай капусты вас приятно удивит!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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