Хотите получить богатый урожай капусты? Тогда добавьте это в лунку

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы капуста выросла крепкой, здоровой и дала обильный урожай, мало просто посадить рассаду. Важный шаг — правильная "заправка" лунок перед посадкой. Это обеспечит растения всем необходимым с первых дней роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста

Какие удобрения подойдут лучше всего?

1. Покупные удобрения — ничего страшного!

Некоторые дачники боятся минеральных подкормок, но современные комплексы безопасны и эффективно питают растения.

Комплексное удобрение для овощей — 1 маленькая ложка на лунку.

— 1 маленькая ложка на лунку. Кальциевая селитра — 1 большая ложка, предотвращает растрескивание кочанов.

— 1 большая ложка, предотвращает растрескивание кочанов. Аммиачная селитра или карбамид — 1 маленькая ложка, стимулирует рост зелени.

2. Натуральные удобрения — проверенный способ

Если хотите обойтись без минеральных подкормок, есть отличные натуральные варианты:

Компост или перегной - 1-3 горсти в каждую лунку.

- 1-3 горсти в каждую лунку. Зола — 1 "щедрая" горсть, насыщает почву калием и защищает от вредителей.

Важно: компост и перегной улучшают структуру почвы, а зола помогает капусте укреплять корни и противостоять болезням.

Как это работает?

Заправленные лунки дают капусте питание на начальном этапе, помогая ей быстрее укорениться и нарастить мощные листья. В итоге кочаны вырастают крупными, плотными и сочными.

Попробуйте этот метод — и ваш урожай капусты вас приятно удивит!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

