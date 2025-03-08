Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена

Обильный урожай смородины — это не магия, а грамотный уход. Чтобы кусты радовали крупными ягодами, достаточно правильной обрезки, трёхэтапной подкормки и своевременного полива.
Ранней весной удалите все ветки старше 4 лет, а молодые побеги укоротите на треть. Это направит силы растения на плодоношение, а не на бесполезный рост.
Первая подкормка (до распускания почек)
Вторая подкормка (во время цветения)
Третья подкормка (в период налива ягод)
Смородина не любит сухости, но и постоянный избыток влаги ей вреден.
Поливайте 15-20 л воды под куст раз в неделю, но только в ключевые моменты:
В засуху устраивайте вечернее дождевание, но до начала созревания плодов.
Чтобы ягоды не осыпались, а почва удерживала влагу, посадите кукурузу или подсолнухи вдоль участка. Они станут естественным барьером от ветра и создадут идеальный микроклимат для смородины.
Следуя этим простым правилам, вы забудете о мелких ягодах — урожай будет вёдрами!
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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