Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обильный урожай смородины — это не магия, а грамотный уход. Чтобы кусты радовали крупными ягодами, достаточно правильной обрезки, трёхэтапной подкормки и своевременного полива.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

1. Начинаем с обрезки

Ранней весной удалите все ветки старше 4 лет, а молодые побеги укоротите на треть. Это направит силы растения на плодоношение, а не на бесполезный рост.

2. Три этапа подкормки — основа урожая

Первая подкормка (до распускания почек)

30 г мочевины + 15 г сульфата калия на 10 л воды.

Азот запустит рост, а калий укрепит цветочные кисти.

Вторая подкормка (во время цветения)

20 г двойного суперфосфата (замочите в горячей воде на сутки) + 3 г борной кислоты на 10 л воды.

Фосфор увеличит завязи, а бор предотвратит их осыпание.

Поливайте кусты из расчёта 7 л на растение.

Третья подкормка (в период налива ягод)

25 г калимагнезии + 10 г сульфата цинка на 10 л воды.

Калий ускорит созревание, а цинк защитит от мучнистой росы.

3. Правильный полив — без него смородина мельчает

Смородина не любит сухости, но и постоянный избыток влаги ей вреден.

Поливайте 15-20 л воды под куст раз в неделю, но только в ключевые моменты:

Во время цветения

При наливе ягод

После сбора урожая

В засуху устраивайте вечернее дождевание, но до начала созревания плодов.

4. Ветрозащита — скрытый лайфхак для урожая

Чтобы ягоды не осыпались, а почва удерживала влагу, посадите кукурузу или подсолнухи вдоль участка. Они станут естественным барьером от ветра и создадут идеальный микроклимат для смородины.

Следуя этим простым правилам, вы забудете о мелких ягодах — урожай будет вёдрами!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

