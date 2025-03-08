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Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена

2:04
Садоводство

Обильный урожай смородины — это не магия, а грамотный уход. Чтобы кусты радовали крупными ягодами, достаточно правильной обрезки, трёхэтапной подкормки и своевременного полива.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

1. Начинаем с обрезки

Ранней весной удалите все ветки старше 4 лет, а молодые побеги укоротите на треть. Это направит силы растения на плодоношение, а не на бесполезный рост.

2. Три этапа подкормки — основа урожая

Первая подкормка (до распускания почек)

  • 30 г мочевины + 15 г сульфата калия на 10 л воды.
  • Азот запустит рост, а калий укрепит цветочные кисти.

Вторая подкормка (во время цветения)

  • 20 г двойного суперфосфата (замочите в горячей воде на сутки) + 3 г борной кислоты на 10 л воды.
  • Фосфор увеличит завязи, а бор предотвратит их осыпание.
  • Поливайте кусты из расчёта 7 л на растение.

Третья подкормка (в период налива ягод)

  • 25 г калимагнезии + 10 г сульфата цинка на 10 л воды.
  • Калий ускорит созревание, а цинк защитит от мучнистой росы.

3. Правильный полив — без него смородина мельчает

Смородина не любит сухости, но и постоянный избыток влаги ей вреден.

Поливайте 15-20 л воды под куст раз в неделю, но только в ключевые моменты:

  • Во время цветения
  • При наливе ягод
  • После сбора урожая

В засуху устраивайте вечернее дождевание, но до начала созревания плодов.

4. Ветрозащита — скрытый лайфхак для урожая

Чтобы ягоды не осыпались, а почва удерживала влагу, посадите кукурузу или подсолнухи вдоль участка. Они станут естественным барьером от ветра и создадут идеальный микроклимат для смородины.

Следуя этим простым правилам, вы забудете о мелких ягодах — урожай будет вёдрами!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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