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Как получить арбузы весом до 8 кг даже в холодном климате

2:20
Садоводство

Многие считают, что арбузы — это исключительно южная культура. Но на самом деле даже в средней полосе их можно вырастить сладкими и крупными, если правильно подобрать удобрения. Секрет — в калиевой селитре с добавкой бора, которая заставляет арбузы думать, что они растут в Астрахани.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Почему обычные удобрения не работают?

Арбузы любят калий, но в прохладном климате этот элемент плохо усваивается. Здесь на помощь приходит калиевая селитра (нитрат калия) — удобрение, которое содержит азот, ускоряющий метаболизм растения.

  • При посадке рассады добавьте 1 ст. ложку селитры в лунку, перемешав с землёй.
  • Через 2 недели после высадки опрыскайте листья раствором (20 г селитры на 10 л воды) — это ускорит рост плетей и укрепит зелень.

Без бора не будет завязей!

Как только появятся первые цветы, арбузам нужен бор. Этот элемент увеличивает количество женских цветков и предотвращает их опадение.

  • Опрыскайте кусты раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды).
  • Через 5 дней полейте растения раствором сульфата магния (15 г на 10 л воды) — магний усилит фотосинтез, а сера сделает мякоть более красной и сочной.

Секрет гигантских плодов — монофосфат калия

Когда завязи станут размером с яйцо, пора включать главное удобрение для сладости и массы — монофосфат калия.

  • Разведите 25 г удобрения на 10 л воды и полейте арбузы.
  • Фосфор направит сахара в плоды, а калий ускорит созревание.

Как защитить арбузы от холода?

  • Замульчируйте грядку чёрной плёнкой — это сохранит тепло в почве.
  • Ночью накрывайте кусты спанбондом — так вы защитите их от перепадов температуры.

Что получится в итоге?

  • Арбузы созреют за 75-80 дней.
  • Плоды достигнут 6-8 кг.
  • Даже в дождливое лето они останутся сладкими, а не водянистыми.

Попробуйте этот метод — и вы убедитесь, что арбузы прекрасно растут не только на юге!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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