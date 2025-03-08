Как получить арбузы весом до 8 кг даже в холодном климате

Многие считают, что арбузы — это исключительно южная культура. Но на самом деле даже в средней полосе их можно вырастить сладкими и крупными, если правильно подобрать удобрения. Секрет — в калиевой селитре с добавкой бора, которая заставляет арбузы думать, что они растут в Астрахани.
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы
Почему обычные удобрения не работают?
Арбузы любят калий, но в прохладном климате этот элемент плохо усваивается. Здесь на помощь приходит калиевая селитра (нитрат калия) — удобрение, которое содержит азот, ускоряющий метаболизм растения.
При посадке рассады добавьте 1 ст. ложку селитры в лунку, перемешав с землёй.
Через 2 недели после высадки опрыскайте листья раствором (20 г селитры на 10 л воды) — это ускорит рост плетей и укрепит зелень.
Без бора не будет завязей!
Как только появятся первые цветы, арбузам нужен бор. Этот элемент увеличивает количество женских цветков и предотвращает их опадение.
Опрыскайте кусты раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды).
Через 5 дней полейте растения раствором сульфата магния (15 г на 10 л воды) — магний усилит фотосинтез, а сера сделает мякоть более красной и сочной.
Секрет гигантских плодов — монофосфат калия
Когда завязи станут размером с яйцо, пора включать главное удобрение для сладости и массы — монофосфат калия.
Разведите 25 г удобрения на 10 л воды и полейте арбузы.
Фосфор направит сахара в плоды, а калий ускорит созревание.
Как защитить арбузы от холода?
Замульчируйте грядку чёрной плёнкой — это сохранит тепло в почве.
Ночью накрывайте кусты спанбондом — так вы защитите их от перепадов температуры.
Что получится в итоге?
Арбузы созреют за 75-80 дней.
Плоды достигнут 6-8 кг.
Даже в дождливое лето они останутся сладкими, а не водянистыми.
Попробуйте этот метод — и вы убедитесь, что арбузы прекрасно растут не только на юге!
Уточнения
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).