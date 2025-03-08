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5 растений, которые могут разрушить гармонию в доме — не стоит их выращивать

2:24
Садоводство

Растения радуют глаз, очищают воздух и создают уют. Но с древних времён некоторые из них окружены зловещими поверьями. Люди верили, что определённые виды привлекают в дом беды, болезни и даже раздор в семье.

Лесной пруд
Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лесной пруд

Какие растения считались опасными и почему их старались не держать в доме?

1. Камыш — "вестник печали"

Этот гость из болот в народных поверьях связан с миром мёртвых. Считалось, что в его стеблях могут прятаться злые духи. Даже сегодня сухие камыши называют "проводниками болезней" и не советуют использовать их в декоре.

2. Папоротник — "энергетический вампир"

Хотя папоротник воспевают в легендах, ему приписывают и тёмную сторону. В народе верили, что он "высасывает" удачу и лишает домочадцев сил. Его пышные листья, по суевериям, могут принести бедность и разлад в семье.

3. Бузина — "растение тёмных сил"

С этим кустарником связано множество мрачных историй. Предки считали, что её корни охраняют тёмные силы, а сломанная ветка может навлечь несчастья. В некоторых регионах и сегодня избегают сажать бузину у дома, опасаясь ссор и неудач.

4. Кувшинка — "цветок кошмаров"

В старину верили, что в её лепестках прячутся души утонувших. Принести кувшинку в дом означало навлечь кошмары и тревоги. Особенно опасным считалось срезать её ножом — это могло принести долгую череду неудач.

5. Крапива — "огонь раздора"

Несмотря на лечебные свойства, крапива считалась символом агрессии. Её жгучие листья, по поверьям, портили атмосферу в доме, вызывая конфликты. Говорили, что там, где крапива поселилась в доме, скоро появятся скупость и раздор.

Стоит ли верить в эти поверья?

Конечно, суеверия — это часть народной культуры, и многие из них не подтверждены наукой. Однако традиции, передающиеся веками, редко появляются без причины. Возможно, некоторые растения действительно влияют на энергетику дома.

Так или иначе, решать вам: оставить "опасные" растения за порогом или бросить вызов древним повериям.

Уточнения

Камы́ш (лат. Scírpus) — род многолетних и однолетних прибрежно-водных растений семейства Осоковые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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