Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок

С годами яблоня начинает плодоносить хуже: яблок становится меньше, плоды мельчают, а крона превращается в густые заросли. Это естественный процесс, но его можно замедлить и даже повернуть вспять! Омолаживающая обрезка поможет дереву направить силы на рост новых плодоносящих побегов, улучшит циркуляцию соков и продлит жизнь сада.
Со временем внутри кроны становится слишком тесно, солнечный свет почти не проникает, и плоды формируются только на периферии. Основная энергия уходит на поддержание старых ветвей, а не на урожай. К тому же яблоня постепенно истощает почву, забирая из неё питательные вещества. Если не проводить обрезку, дерево может совсем перестать плодоносить.
Обрезка освобождает яблоню от ненужных ветвей, улучшает вентиляцию кроны и стимулирует рост молодых побегов. Питательные вещества перераспределяются в пользу новых веток, которые способны активно цвести и давать урожай.
Важно! Обрезку проводят ранней весной, пока дерево находится в состоянии покоя. Если начать слишком рано — древесина будет хрупкой, если затянуть со сроками — дерево может "плакать", теряя ценные соки.
Процесс омоложения не должен быть резким. Если удалить сразу слишком много веток, дерево испытает сильный стресс. Оптимально растянуть обрезку на 2-3 года.
Обрезка — это стресс для дерева, поэтому ему нужна поддержка:
Сека́тор или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.
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