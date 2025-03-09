Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С годами яблоня начинает плодоносить хуже: яблок становится меньше, плоды мельчают, а крона превращается в густые заросли. Это естественный процесс, но его можно замедлить и даже повернуть вспять! Омолаживающая обрезка поможет дереву направить силы на рост новых плодоносящих побегов, улучшит циркуляцию соков и продлит жизнь сада.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported Листья яблонь

Почему старая яблоня даёт меньше плодов

Со временем внутри кроны становится слишком тесно, солнечный свет почти не проникает, и плоды формируются только на периферии. Основная энергия уходит на поддержание старых ветвей, а не на урожай. К тому же яблоня постепенно истощает почву, забирая из неё питательные вещества. Если не проводить обрезку, дерево может совсем перестать плодоносить.

Как омолаживающая обрезка помогает

Обрезка освобождает яблоню от ненужных ветвей, улучшает вентиляцию кроны и стимулирует рост молодых побегов. Питательные вещества перераспределяются в пользу новых веток, которые способны активно цвести и давать урожай.

Важно! Обрезку проводят ранней весной, пока дерево находится в состоянии покоя. Если начать слишком рано — древесина будет хрупкой, если затянуть со сроками — дерево может "плакать", теряя ценные соки.

Как правильно обрезать яблоню

Процесс омоложения не должен быть резким. Если удалить сразу слишком много веток, дерево испытает сильный стресс. Оптимально растянуть обрезку на 2-3 года.

Год 1: санитарная обрезка

Удалите сухие, больные, повреждённые ветки.

Срежьте ветви, растущие внутрь кроны.

Укоротите центральный проводник (ствол), оставив его высотой 3-3,5 м.

Оставьте не больше 10 волчков (вертикальных побегов), остальные удалите.

Год 2: прореживание

Удалите 3-4 неплодоносящие толстые ветви.

Очистите крону от переплетающихся побегов.

Оставьте только те ветки, которые получают достаточно света.

Год 3: формирование кроны

Укоротите оставшиеся ветви на треть, стимулируя рост новых побегов.

Придайте дереву форму "чаши", чтобы свет равномерно проникал внутрь.

Регулярно удаляйте появляющиеся волчки.

Как ухаживать за яблоней после обрезки

Обрезка — это стресс для дерева, поэтому ему нужна поддержка:

Обработайте срезы садовым варом или масляной краской.

Подкормите яблоню навозом (4-6 кг на 1 м²) или нитроаммофоской (50-60 г).

Через месяц внесите древесную золу и костную муку.

Проведите профилактическую обработку от болезней и вредителей.

Уточнения

Сека́тор или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.



