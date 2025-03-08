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Как правильно белить деревья весной, чтобы защита держалась долго

2:16
Садоводство

Ранняя весна — время, когда деревья просыпаются, а их кора остаётся уязвимой. Днём солнце уже активно, а ночью возвращаются морозы. Эти перепады температуры могут привести к растрескиванию стволов и ожогам, если не позаботиться о защите.

Тополиный пух на улицах города
Фото: commons.wikimedia.org by Тимур Мамедрзаев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тополиный пух на улицах города

Многие садоводы совершают ошибки, которые сводят всю пользу побелки на нет. Чтобы защитить деревья правильно, важно учитывать тонкости процесса.

Когда белить деревья?

Оптимальный момент — после схода снега, но до набухания почек. В это время кора ещё не начала активный рост, и покрытие сможет надёжно защитить её от перегрева и морозов.

Если провести побелку слишком поздно, солнце уже успеет нанести ожоги, а без защиты от влаги кора начнёт растрескиваться.

Как приготовить долговечную побелку?

Простой раствор извести быстро осыпается, поэтому добавьте в смесь скрепляющие компоненты:

  • Клей ПВА — 1 стакан на 10 литров смеси.
  • Глина — улучшает эластичность покрытия.
  • Медный купорос — 300 г на 10 литров для защиты от вредителей.

Этот состав лучше держится на дереве, не смывается первым же дождём и дополнительно защищает от насекомых, которые прячутся в трещинах коры.

Какие деревья белить, а какие — нет?

  • Взрослые деревья побелку переносят хорошо и нуждаются в ней.
  • Молодые саженцы с гладкой корой лучше не белить, а обматывать светлой тканью или специальной садовой лентой, чтобы не повредить поры коры.

Частые ошибки при побелке

  1. Белят слишком поздно — солнце уже успевает повредить кору.
  2. Используют нестойкий состав — обычная известь смывается дождём.
  3. Побелка только до уровня груди — на самом деле защищать нужно и скелетные ветви на высоту до 1,5 метров, ведь они тоже страдают от солнца.
  4. Не обновляют покрытие после дождя — если слой смыт, дерево остаётся без защиты.

Побелка — это не просто эстетика, а важная мера защиты, которая помогает деревьям пережить весенние перепады температуры без потерь.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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