Как правильно белить деревья весной, чтобы защита держалась долго

Ранняя весна — время, когда деревья просыпаются, а их кора остаётся уязвимой. Днём солнце уже активно, а ночью возвращаются морозы. Эти перепады температуры могут привести к растрескиванию стволов и ожогам, если не позаботиться о защите.
Многие садоводы совершают ошибки, которые сводят всю пользу побелки на нет. Чтобы защитить деревья правильно, важно учитывать тонкости процесса.
Оптимальный момент — после схода снега, но до набухания почек. В это время кора ещё не начала активный рост, и покрытие сможет надёжно защитить её от перегрева и морозов.
Если провести побелку слишком поздно, солнце уже успеет нанести ожоги, а без защиты от влаги кора начнёт растрескиваться.
Простой раствор извести быстро осыпается, поэтому добавьте в смесь скрепляющие компоненты:
Этот состав лучше держится на дереве, не смывается первым же дождём и дополнительно защищает от насекомых, которые прячутся в трещинах коры.
Побелка — это не просто эстетика, а важная мера защиты, которая помогает деревьям пережить весенние перепады температуры без потерь.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
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