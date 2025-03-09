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Теплица — это дорого, но есть три способа обойти систему

2:11
Садоводство

Теплица — мечта любого огородника. Но что делать, если бюджет не позволяет построить это дорогостоящее сооружение? К счастью, есть несколько доступных альтернатив, которые помогут защитить растения от весенних заморозков и ускорить урожай.

Теплица
Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Теплица

1. Плёночные парники — дешево и сердито

Если нет теплицы, можно соорудить плёночный парник. Он отлично подходит для выращивания томатов, перца, огурцов и зелени.

Как сделать плёночный парник?

  • Установите на грядке дуги из арматуры или пластиковых труб.
  • Натяните на них полиэтилен или агроволокно.
  • При необходимости раскрывайте парник в тёплую погоду, чтобы растения не перегрелись.

Дополнительный лайфхак: если под плёнку уложить навоз и прикрыть его 30-сантиметровым слоем земли, он будет работать как "биотопливо", подогревая почву и создавая идеальные условия для рассады.

2. Тёплые грядки — природное отопление

Ещё один вариант — высокая тёплая грядка, которая за счёт разложения органики выделяет тепло.

Как её сделать?

  • Установите каркас из дерева или кирпича.
  • На дно уложите ветки, кору, листья — это дренаж.
  • Затем положите слой навоза или компоста.
  • Добавьте плодородную почву (не менее 20 см).

Совет: чтобы создать парниковый эффект, натяните сверху плёнку или спанбонд.

3. Холодные рамы — бюджетный вариант мини-теплицы

Отличный способ защитить рассаду от заморозков — холодная рама. Это простой ящик с прозрачной крышкой из плёнки, стекла или поликарбоната.

Как её сделать?

  • Соберите короб из досок (высотой 40-50 см).
  • Установите сверху старую оконную раму или лист поликарбоната.
  • Закройте щели герметиком, чтобы сохранить тепло.

Холодную раму легко перенести на новое место, что делает её удобным вариантом для защиты рассады.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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