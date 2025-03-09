Теплица — это дорого, но есть три способа обойти систему

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Теплица — мечта любого огородника. Но что делать, если бюджет не позволяет построить это дорогостоящее сооружение? К счастью, есть несколько доступных альтернатив, которые помогут защитить растения от весенних заморозков и ускорить урожай.

Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Теплица

1. Плёночные парники — дешево и сердито

Если нет теплицы, можно соорудить плёночный парник. Он отлично подходит для выращивания томатов, перца, огурцов и зелени.

Как сделать плёночный парник?

Установите на грядке дуги из арматуры или пластиковых труб.

Натяните на них полиэтилен или агроволокно.

При необходимости раскрывайте парник в тёплую погоду, чтобы растения не перегрелись.

Дополнительный лайфхак: если под плёнку уложить навоз и прикрыть его 30-сантиметровым слоем земли, он будет работать как "биотопливо", подогревая почву и создавая идеальные условия для рассады.

2. Тёплые грядки — природное отопление

Ещё один вариант — высокая тёплая грядка, которая за счёт разложения органики выделяет тепло.

Как её сделать?

Установите каркас из дерева или кирпича.

На дно уложите ветки, кору, листья — это дренаж.

Затем положите слой навоза или компоста.

Добавьте плодородную почву (не менее 20 см).

Совет: чтобы создать парниковый эффект, натяните сверху плёнку или спанбонд.

3. Холодные рамы — бюджетный вариант мини-теплицы

Отличный способ защитить рассаду от заморозков — холодная рама. Это простой ящик с прозрачной крышкой из плёнки, стекла или поликарбоната.

Как её сделать?

Соберите короб из досок (высотой 40-50 см).

Установите сверху старую оконную раму или лист поликарбоната.

Закройте щели герметиком, чтобы сохранить тепло.

Холодную раму легко перенести на новое место, что делает её удобным вариантом для защиты рассады.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.



