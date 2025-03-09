Теплица — это дорого, но есть три способа обойти систему

Теплица — мечта любого огородника. Но что делать, если бюджет не позволяет построить это дорогостоящее сооружение? К счастью, есть несколько доступных альтернатив, которые помогут защитить растения от весенних заморозков и ускорить урожай.
Если нет теплицы, можно соорудить плёночный парник. Он отлично подходит для выращивания томатов, перца, огурцов и зелени.
Дополнительный лайфхак: если под плёнку уложить навоз и прикрыть его 30-сантиметровым слоем земли, он будет работать как "биотопливо", подогревая почву и создавая идеальные условия для рассады.
Ещё один вариант — высокая тёплая грядка, которая за счёт разложения органики выделяет тепло.
Совет: чтобы создать парниковый эффект, натяните сверху плёнку или спанбонд.
Отличный способ защитить рассаду от заморозков — холодная рама. Это простой ящик с прозрачной крышкой из плёнки, стекла или поликарбоната.
Как её сделать?
Холодную раму легко перенести на новое место, что делает её удобным вариантом для защиты рассады.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.
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