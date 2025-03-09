Шансы семян на всходы — как у лотереи: но этот метод поможет выиграть

Приближается дачный сезон, а это значит, что пора готовиться к посеву. Но что делать, если семена залежались или были собраны самостоятельно? Как понять, дадут ли они всходы? От качества посевного материала зависит весь урожай, поэтому перед посадкой стоит провести проверку. Разбираемся, какие методы помогут определить всхожесть семян.
Всхожесть показывает, какой процент семян способен прорасти. Этот показатель важен для правильного расчёта посева: если всхожесть низкая, семян потребуется больше, чтобы получить нужное количество растений. На упаковке производитель указывает лабораторные данные, но в реальных условиях всхожесть может быть ниже.
Разные культуры имеют разную способность к прорастанию. Например, тыквенные и бобовые хорошо всходят даже спустя несколько лет, а у луковых и моркови всхожесть быстро снижается. Кроме того, условия хранения сильно влияют на результат: высокая влажность, перепады температур или повреждения могут сделать семена непригодными для посадки.
Существует три популярных способа оценки всхожести. Они помогут определить, стоит ли использовать материал для посадки или лучше приобрести новые семена.
Простейший способ — визуальный осмотр. Повреждённые, гнилые, заплесневевшие или слишком мелкие семена лучше сразу отбраковать. У крупных экземпляров больше питательных веществ, поэтому они быстрее прорастут. Однако мелкие семена не всегда плохие — их можно посеять отдельно, учитывая возможные задержки во всходах.
Калибровка помогает определить всхожесть по весу. Для этого семена опускают в воду: полноценные экземпляры тонут, а пустые и слабые всплывают. Тяжёлые семена считаются более жизнеспособными. Однако этот метод не всегда точен — некоторые культуры (например, огурцы-партенокарпики) изначально имеют лёгкие семена, но это не влияет на их всхожесть.
Чтобы провести тест, нужно:
Важно помнить, что покупные семена могут быть специально высушены перед продажей, поэтому калибровка не всегда будет показательна.
Самый надёжный метод — пробный посев. Для этого берут 10–20 семян, укладывают их на влажную ткань или ватный диск, накрывают плёнкой и оставляют в тепле. Некоторые семена прорастают уже через 5–7 дней (например, капуста и горох), другие требуют 2–3 недели (перец, баклажаны).
После появления ростков считают, сколько семян проросло, и рассчитывают процент всхожести. Например, если из 10 семян проклюнулись 7, всхожесть составляет 70%. Хороший показатель — 90% и выше. Если всхожесть ниже 30%, такие семена лучше не использовать.
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