Болезнь, которая может уничтожить хвойные за сезон — как остановить шютте

Шютте — это группа грибковых заболеваний, поражающих хвойные растения. Болезнь бывает бурой, обыкновенной, снежной, серой и другими видами, а её название переводится как "осыпаться".
Главный признак заболевания — появление на хвое пятен разного размера. Со временем хвоя желтеет, становится бурой и опадает. Источником инфекции чаще всего становятся заражённые растения и опавшая хвоя, на которой присутствует грибок.
Чтобы остановить распространение болезни, нужно действовать быстро:
Профилактика и своевременный уход помогут сохранить хвойные здоровыми и защитить их от опасного заболевания.
Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. К хвойным относятся высшие сосудистые семенные растения, чьи семена развиваются в шишках.
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