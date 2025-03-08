Болезнь, которая может уничтожить хвойные за сезон — как остановить шютте

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Шютте — это группа грибковых заболеваний, поражающих хвойные растения. Болезнь бывает бурой, обыкновенной, снежной, серой и другими видами, а её название переводится как "осыпаться".

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хвойное растение

Как распознать шютте?

Главный признак заболевания — появление на хвое пятен разного размера. Со временем хвоя желтеет, становится бурой и опадает. Источником инфекции чаще всего становятся заражённые растения и опавшая хвоя, на которой присутствует грибок.

Что делать, если хвойные заболели

Чтобы остановить распространение болезни, нужно действовать быстро:

Удалите заражённые ветви и вынесите их из сада, лучше всего сжечь.

и вынесите их из сада, лучше всего сжечь. Обработайте растения фунгицидами , содержащими медь, например, бордоской жидкостью.

, содержащими медь, например, бордоской жидкостью. Молодые хвойные сажайте подальше от взрослых деревьев , чтобы снизить риск заражения.

, чтобы снизить риск заражения. Следите за густотой кроны — слишком плотная посадка создаёт благоприятные условия для грибков.

— слишком плотная посадка создаёт благоприятные условия для грибков. Зимой убирайте снег с нижних веток и удаляйте его из приствольного круга.

Профилактика и своевременный уход помогут сохранить хвойные здоровыми и защитить их от опасного заболевания.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. К хвойным относятся высшие сосудистые семенные растения, чьи семена развиваются в шишках.

