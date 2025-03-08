Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане

Свежие ароматные специи можно не только покупать, но и выращивать самостоятельно. Это не только дешевле, но и намного вкуснее: пряные травы с грядки всегда пахнут ярче, чем из пакетиков. К тому же, большинство специй неприхотливы и подойдут даже для новичков.
Вырастить его можно из обычных горошин из магазина. Нужно отобрать самые крупные, замочить их на сутки и посадить. Важно держать растения в тёплом месте (не ниже +25 °C).
Это теплолюбивое растение с ароматом от лимонного до ментолового. Лучше всего выращивать его через рассаду, а в грунт высаживать только после установления стабильного тепла.
Этот многолетник порадует урожаем несколько сезонов подряд. Главное — не сажать его в тени или на сквозняке, иначе он плохо разрастётся.
Эту специю можно высаживать под зиму, но если не успели, можно и весной. Тмин не боится холода и прорастает уже при +10 °C. Главное — не переливать, он не любит слишком влажную почву.
Одна из самых неприхотливых специй. Хорошо переносит заморозки, но любит солнце. Семена лучше замочить во влажной марле, а затем высадить в грунт.
Любит солнечные участки и лёгкий грунт. Важно не допускать застоя воды и регулярно удалять отмершие цветки, чтобы куст оставался пышным.
Эта специя требует тепла и солнца, но её можно выращивать даже в средней полосе. Главное — защищать от сквозняков и поливать осторожно, не заливая листья.
Попробуйте посадить хотя бы одну из этих специй — и ваш огород станет ароматнее, а блюда вкуснее!
Базили́к души́стый — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae). Растение разводят повсюду в мире как домашнюю («кухонную») пряность.
В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?