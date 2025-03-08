Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свежие ароматные специи можно не только покупать, но и выращивать самостоятельно. Это не только дешевле, но и намного вкуснее: пряные травы с грядки всегда пахнут ярче, чем из пакетиков. К тому же, большинство специй неприхотливы и подойдут даже для новичков.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Базилик

Какие специи стоит посадить

1. Душистый перец

Вырастить его можно из обычных горошин из магазина. Нужно отобрать самые крупные, замочить их на сутки и посадить. Важно держать растения в тёплом месте (не ниже +25 °C).

2. Базилик

Это теплолюбивое растение с ароматом от лимонного до ментолового. Лучше всего выращивать его через рассаду, а в грунт высаживать только после установления стабильного тепла.

3. Орегано

Этот многолетник порадует урожаем несколько сезонов подряд. Главное — не сажать его в тени или на сквозняке, иначе он плохо разрастётся.

4. Тмин

Эту специю можно высаживать под зиму, но если не успели, можно и весной. Тмин не боится холода и прорастает уже при +10 °C. Главное — не переливать, он не любит слишком влажную почву.

5. Кориандр

Одна из самых неприхотливых специй. Хорошо переносит заморозки, но любит солнце. Семена лучше замочить во влажной марле, а затем высадить в грунт.

6. Тимьян (чабрец)

Любит солнечные участки и лёгкий грунт. Важно не допускать застоя воды и регулярно удалять отмершие цветки, чтобы куст оставался пышным.

7. Чили

Эта специя требует тепла и солнца, но её можно выращивать даже в средней полосе. Главное — защищать от сквозняков и поливать осторожно, не заливая листья.

Попробуйте посадить хотя бы одну из этих специй — и ваш огород станет ароматнее, а блюда вкуснее!

Уточнения

Базили́к души́стый — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae). Растение разводят повсюду в мире как домашнюю («кухонную») пряность.



