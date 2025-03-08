Урожай под угрозой? Вот как предотвратить болезни растений без лишних затрат

Представьте: весь сезон вы холили и лелеяли свой огород, а потом за одну ночь слизни, грибки и тля уничтожили растения. Обидно? Но защитить урожай можно без дорогих химикатов — всё, что нужно, уже есть у вас дома.
Против грибков и тли
Разведите столовую ложку пищевой соды в литре воды, добавьте ложку растительного масла и опрыскайте листья. Такая щелочная среда отпугнёт вредителей и остановит развитие грибков. Повторяйте обработку раз в неделю, особенно после дождей.
Мыльный раствор против тли
Натрите хозяйственное мыло на тёрке, растворите в тёплой воде и обработайте поражённые участки. Мыло обволакивает насекомых и лишает их возможности дышать.
Барьер от слизней
Рассыпьте вокруг грядок кофейную гущу — слизни её терпеть не могут. Также отпугнуть вредителей помогут бархатцы и календула: их запах не выносят нематоды и белокрылка.
Ошибки в уходе могут навредить растениям сильнее, чем вредители. Вот что часто губит посадки:
Например, огурцы и тыквы сильно истощают почву, поэтому их нельзя выращивать на одном участке два сезона подряд. А вот лук и морковь хорошо соседствуют, защищая друг друга от вредителей.
Здоровье огорода — это профилактика. Действуйте заранее, и ваш урожай будет радовать до поздней осени!
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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