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Урожай под угрозой? Вот как предотвратить болезни растений без лишних затрат

1:52
Садоводство

Представьте: весь сезон вы холили и лелеяли свой огород, а потом за одну ночь слизни, грибки и тля уничтожили растения. Обидно? Но защитить урожай можно без дорогих химикатов — всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Домашние средства от вредителей

  1. Против грибков и тли
    Разведите столовую ложку пищевой соды в литре воды, добавьте ложку растительного масла и опрыскайте листья. Такая щелочная среда отпугнёт вредителей и остановит развитие грибков. Повторяйте обработку раз в неделю, особенно после дождей.

  2. Мыльный раствор против тли
    Натрите хозяйственное мыло на тёрке, растворите в тёплой воде и обработайте поражённые участки. Мыло обволакивает насекомых и лишает их возможности дышать.

  3. Барьер от слизней
    Рассыпьте вокруг грядок кофейную гущу — слизни её терпеть не могут. Также отпугнуть вредителей помогут бархатцы и календула: их запах не выносят нематоды и белокрылка.

Главный враг урожая — сам дачник?

Ошибки в уходе могут навредить растениям сильнее, чем вредители. Вот что часто губит посадки:

  • Чрезмерный полив — переувлажнённая почва провоцирует болезни.
  • Глубокая посадка рассады — растения могут загнивать.
  • Игнорирование севооборота — одни и те же культуры нельзя сажать на одном месте год за годом.

Например, огурцы и тыквы сильно истощают почву, поэтому их нельзя выращивать на одном участке два сезона подряд. А вот лук и морковь хорошо соседствуют, защищая друг друга от вредителей.

Здоровье огорода — это профилактика. Действуйте заранее, и ваш урожай будет радовать до поздней осени!

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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