Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу

Разведение кур на даче для одних — источник свежих яиц, а для других — повод для жалоб соседей. Можно ли официально разводить птицу в СНТ и ДНП, что говорит закон и какие штрафы грозят нарушителям? Разбираемся.
Закон не запрещает напрямую содержать птицу в СНТ и ДНП, но есть важное условие: участок должен использоваться по назначению.
Узнать, к какой категории относится земля, можно через Росреестр или правление СНТ.
Суды нередко штрафуют дачников за содержание кур. Прецедент был зафиксирован в Волгограде, когда владелице участка назначили штраф в 10 000 рублей за курятник на земле, предназначенной для садоводства.
Размер штрафов:
Госдума обсуждает возможность разрешить содержание птицы и мелких животных (например, коз) в СНТ, но точных сроков пока нет.
Вывод прост: разведение кур возможно только на определённых землях, иначе владельцу грозит штраф. Если планируете завести несушек, сначала проверьте документы на участок.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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