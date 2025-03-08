Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Разведение кур на даче для одних — источник свежих яиц, а для других — повод для жалоб соседей. Можно ли официально разводить птицу в СНТ и ДНП, что говорит закон и какие штрафы грозят нарушителям? Разбираемся.

Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

Можно ли держать кур на участке

Закон не запрещает напрямую содержать птицу в СНТ и ДНП, но есть важное условие: участок должен использоваться по назначению.

Если земля предназначена для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — разводить птицу можно.

Если участок относится к землям сельхозназначения для садоводства и огородничества — куры под запретом.

Узнать, к какой категории относится земля, можно через Росреестр или правление СНТ.

Что говорит практика судов

Суды нередко штрафуют дачников за содержание кур. Прецедент был зафиксирован в Волгограде, когда владелице участка назначили штраф в 10 000 рублей за курятник на земле, предназначенной для садоводства.

Размер штрафов:

Для физлиц — 0,5-1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей.

Если кадастровая стоимость неизвестна — 10 000-20 000 рублей.

Животных и птицу придётся убрать с участка.

Будут ли изменения в законе

Госдума обсуждает возможность разрешить содержание птицы и мелких животных (например, коз) в СНТ, но точных сроков пока нет.

Что делать, если сосед завёл кур, а вы против

Попробовать договориться мирно. Обратиться в правление СНТ, чтобы с нарушителем провели беседу. Пожаловаться в Россельхознадзор — проверит законность использования земли. Обратиться в Роспотребнадзор, если есть нарушение санитарных норм. Сообщить в ветеринарную службу, если птицы содержатся в ненадлежащих условиях.

Вывод прост: разведение кур возможно только на определённых землях, иначе владельцу грозит штраф. Если планируете завести несушек, сначала проверьте документы на участок.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



