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Весенний уход за газоном: 3 главных шага для густой и здоровой травы

1:22
Садоводство

Весна — время, когда садоводы задаются вопросом: когда начинать стричь газон? Оказывается, спешка в этом деле может обернуться проблемами.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Почему нельзя стричь газон слишком рано?

Ранняя стрижка в холодное время года может ослабить траву, поскольку в это время она сосредоточена на развитии корней, а не на росте вверх. Если начать косить слишком рано, можно нарушить этот процесс, и газон будет расти слабым.

Когда лучше приступать к стрижке?

К середине марта температура обычно становится достаточно высокой, чтобы стрижка пошла траве на пользу. Однако важно помнить, что в первый раз не стоит опускать нож газонокосилки слишком низко — лучше слегка подровнять траву, чтобы стимулировать её здоровый рост.

Дополнительные советы по уходу за газоном

  • Рыхление почвы. Раз в год стоит протыкать её вилами, чтобы улучшить дренаж.
  • Подкормка. Можно смешать песок, компост и перегной, чтобы трава стала гуще.
  • Удаление мусора. Прочёсывание газона граблями уберёт мох и солому, улучшая доступ кислорода к корням.

Первые недели после обработки газон может выглядеть не слишком привлекательно, но потом он отрастёт ещё гуще и будет радовать насыщенным цветом.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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