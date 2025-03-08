Весенний уход за газоном: 3 главных шага для густой и здоровой травы

Весна — время, когда садоводы задаются вопросом: когда начинать стричь газон? Оказывается, спешка в этом деле может обернуться проблемами.
Ранняя стрижка в холодное время года может ослабить траву, поскольку в это время она сосредоточена на развитии корней, а не на росте вверх. Если начать косить слишком рано, можно нарушить этот процесс, и газон будет расти слабым.
К середине марта температура обычно становится достаточно высокой, чтобы стрижка пошла траве на пользу. Однако важно помнить, что в первый раз не стоит опускать нож газонокосилки слишком низко — лучше слегка подровнять траву, чтобы стимулировать её здоровый рост.
Первые недели после обработки газон может выглядеть не слишком привлекательно, но потом он отрастёт ещё гуще и будет радовать насыщенным цветом.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
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