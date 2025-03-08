Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туя — одно из самых популярных растений для озеленения участков. Она морозостойкая, неприхотливая и хорошо вписывается в любой ландшафт. Размножить её можно самостоятельно, не тратя деньги на саженцы. Рассмотрим четыре основных способа, которые позволят получить здоровые молодые деревца.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ туя

Способы размножения туи

1. Размножение семенами

Этот метод позволяет вырастить крепкие саженцы, но требует времени. Семена собирают из шишек осенью, хранят в холодильнике до весны, затем замачивают и проращивают. Такой способ подходит для тех, кто готов ждать несколько лет, пока деревца окрепнут.

2. Деление куста

Этот метод подходит для карликовых сортов. Дерево окучивают летом, осенью выкапывают и делят на несколько частей. Полученные саженцы высаживают на постоянное место. У метода есть недостаток: взрослое растение испытывает стресс и может долго восстанавливаться.

3. Размножение отводками

Нижнюю ветку пригибают к земле, фиксируют и присыпают грунтом. Через год она сформирует корневую систему, после чего её можно пересадить. Такой метод позволяет получить жизнеспособное растение, но иногда отводки вырастают с искривлённой кроной.

4. Черенкование (оптимальный способ)

Этот метод считается самым надёжным и быстрым. Весной срезают крепкие черенки длиной около 30 см, замачивают в стимуляторе роста и высаживают в грунт. Для успешного укоренения создают парниковый эффект. Полноценные саженцы формируются через два месяца.

Когда лучше размножать тую

Весна (апрель) — лучший период, так как черенки успеют укорениться до зимы.

Лето (июнь) — подходит для размножения вызревшими ветками.

Осень (сентябрь-октябрь) — черенки укореняют только в домашних условиях.

Зима — укоренение проводят в помещении, а высадку в грунт переносят на весну.

Выбирайте удобный способ и создавайте на участке зелёную изгородь без лишних затрат.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.



