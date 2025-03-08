Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама

Туя — одно из самых популярных растений для озеленения участков. Она морозостойкая, неприхотливая и хорошо вписывается в любой ландшафт. Размножить её можно самостоятельно, не тратя деньги на саженцы. Рассмотрим четыре основных способа, которые позволят получить здоровые молодые деревца.
Этот метод позволяет вырастить крепкие саженцы, но требует времени. Семена собирают из шишек осенью, хранят в холодильнике до весны, затем замачивают и проращивают. Такой способ подходит для тех, кто готов ждать несколько лет, пока деревца окрепнут.
Этот метод подходит для карликовых сортов. Дерево окучивают летом, осенью выкапывают и делят на несколько частей. Полученные саженцы высаживают на постоянное место. У метода есть недостаток: взрослое растение испытывает стресс и может долго восстанавливаться.
Нижнюю ветку пригибают к земле, фиксируют и присыпают грунтом. Через год она сформирует корневую систему, после чего её можно пересадить. Такой метод позволяет получить жизнеспособное растение, но иногда отводки вырастают с искривлённой кроной.
Этот метод считается самым надёжным и быстрым. Весной срезают крепкие черенки длиной около 30 см, замачивают в стимуляторе роста и высаживают в грунт. Для успешного укоренения создают парниковый эффект. Полноценные саженцы формируются через два месяца.
Выбирайте удобный способ и создавайте на участке зелёную изгородь без лишних затрат.
Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
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