Секреты богатых: какие растения они держат у себя дома

4:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

1. Денежное дерево (Pachira aquatica)

Денежное дерево, известное также как Pachira aquatica, широко известно благодаря своей связи с удачей и процветанием. Его плетеный ствол и блестящие листья не только придают эстетическую привлекательность, но и, по мнению многих, привлекают положительную энергию. Родом из Центральной и Южной Америки, это дерево предпочитает яркий, рассеянный свет и не требует сложного ухода, что делает его отличным выбором для дома или офиса.​

Фото: Own work by Marija Gajić, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Толстянка, денежное дерево

2. Спатифиллум (Peace Lily)

Спатифиллум, или "мирная лилия", известен своими элегантными белыми цветами, которые добавляют изысканность в интерьер. Кроме того, это растение обладает способностью очищать воздух, удаляя токсины и создавая более здоровую среду. Спатифиллум легко ухаживать: он предпочитает непрямой солнечный свет и нуждается в поливе примерно раз в неделю.​

3. Фикус эластика (Rubber Plant)

Фикус эластика, или каучуковое дерево, ценится за свои глянцевые, округлые листья, которые в фэн-шуй ассоциируются с богатством. Он хорошо растет при ярком, рассеянном свете и может достигать значительной высоты, становясь заметным элементом декора. Уход за фикусом несложен: ему требуется хорошо дренированная почва и умеренный полив.​

4. Орхидея (Orchid)

Орхидеи не только поражают своей красотой, но и символизируют плодородие, изобилие и креативность. Они предпочитают яркий, непрямой свет и хорошо дренированную почву. При надлежащем уходе орхидеи могут цвести в течение нескольких месяцев, принося в дом элегантность и положительную энергию.​

5. Счастливый бамбук (Lucky Bamboo)

Счастливый бамбук популярен благодаря своей способности привлекать удачу и процветание. Он легко адаптируется к различным условиям освещения, предпочитая яркий, непрямой свет, но также выживает при низком освещении. Важно поддерживать корни в воде, регулярно ее обновляя. В фэн-шуй счастливый бамбук символизирует гармонию и баланс; количество стеблей может обозначать различные благословения, такие как любовь, здоровье и богатство.​

6. Цитрусовые деревья (Citrus Trees)

Цитрусовые деревья, такие как лимонные или апельсиновые, ассоциируются с изобилием и удачей. Они добавляют яркости и свежести в интерьер, а их плоды символизируют плодородие и процветание. Для успешного роста им требуется яркий свет и регулярный полив.​

7. Жасмин (Jasmine)

Жасмин известен своим успокаивающим ароматом и красивыми цветами. Он символизирует любовь и романтику, а также способен улучшать настроение и создавать положительную атмосферу в доме. Жасмин предпочитает яркий, непрямой свет и регулярный полив.​

8. Лаванда (Lavender)

Лаванда славится своим успокаивающим эффектом и приятным ароматом. Она способствует расслаблению и улучшению сна, а также привлекает положительную энергию. Лаванда предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву.​

9. Плющ (Ivy)

Плющ считается растением, приносящим счастье и удачу. Он легко растет в домашних условиях, очищает воздух и добавляет зелени в интерьер. Плющ предпочитает яркий, непрямой свет и умеренный полив.​

10. Эхинацея (Echinacea)

Эхинацея символизирует силу и здоровье. Ее яркие цветы могут поднять настроение и добавить цвета в ваш дом. Эхинацея предпочитает солнечные места и регулярный полив.​

Интеграция этих растений в ваш дом не только украсит пространство, но и, согласно различным традициям, может привлечь удачу и благополучие. Каждое из них обладает уникальными свойствами и требует определенного ухода, поэтому выбирайте те, которые наиболее подходят вашему образу жизни и предпочтениям.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

