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3 цветка, которые стоит посадить в марте для создания пышного сада

Растут на глазах: 3 растения, которые нужно посадить в марте — ваш сад станет оазисом
2:03
Садоводство » Цветы

С наступлением марта садоводы начинают активную подготовку к весеннему сезону. Чтобы преобразить свой сад в цветочный оазис, эксперты рекомендуют обратить внимание на три быстрорастущих растения, которые не только украсит пространство, но и порадуют яркими цветами.

Подсолнечник
Фото: commons.wikimedia. org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Подсолнечник

Лаванда  

Лаванда занимает ведущее место среди популярных уличных растений благодаря своим ярким фиолетовым цветам и множеству полезных свойств. Это растение может служить естественным средством для отпугивания комаров и использоваться для лечения различных недугов. Кроме того, лаванда отлично подходит для создания ароматного и красочного уголка в саду.

Гортензии  

Гортензии — еще одно удивительное цветущее растение, которое стоит посадить в марте. Эти цветы привлекают внимание благодаря своим крупным и ярким соцветиям, а также ассоциируются с изобилием и благополучием в доме. Однако стоит помнить, что гортензии не переносят прямых солнечных лучей, поэтому для них лучше выбирать полутенистые участки. Регулярный полив важен, так как эти растения предпочитают влажную почву, но нужно избегать застоя воды.

Подсолнухи  

Не забудьте о подсолнухах! Эти быстрорастущие растения могут достигать высоты до 3 метров всего за 3-4 месяца, а цветут всего через 70 дней после посадки. Подсолнухи цветут один раз в год, поэтому желательно сажать семена поэтапно для продления их цветения в летний период. Чтобы наслаждаться их яркими желтыми цветами, размещайте подсолнухи на солнечных участках с хорошо дренированной почвой и moderированным поливом.

Составляя свой список весенних посадок, не упустите возможность добавить в свой сад эти три цветка, которые не только преобразят ваш участок, но и создадут атмосферу уюта и радости в вашем доме.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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