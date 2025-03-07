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Эксперт Воронова назвала три главные ошибки при выращивании рассады

Садоводство » Советы

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о распространённых ошибках, которые могут негативно сказаться на росте рассады, сообщает сайт Москва 24. Одной из распространённых проблем является высадка семян в слишком маленькие контейнеры, чрезмерный полив и отсутствие фитоламп.

Чёрная смородина
Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

По её словам, существует мнение, что высаживать семена в большие горшки нецелесообразно, так как это может повредить корневую систему.

"Конечно, не стоит использовать ведра или крупные цветочные горшки, но, например, обрезанный пакет молока будет вполне подходящим вариантом," — уточнила она.

Однако использование миниатюрных емкостей, таких как ореховые скорлупки, не принесет пользы, поскольку они не обеспечивают растению достаточным количеством ресурсов.

Кроме того, Ольга Воронова предостерегла от слишком частого полива рассады. Поливать достаточно раз в три-четыре дня, делая это осторожно, например, с помощью лейки с узким носиком.

"Также можно использовать большой шприц без иголки для полива," — посоветовала эксперт.

Она добавила, что пульверизатор следует применять только для маленьких петуний на раннем этапе их роста.

"Таким образом, полив будет недостаточно глубоким, в то время как, к примеру, перец и томаты предпочитают редкий, но обильный полив," — пояснила Воронова.

Не забудьте про специальные фитолампы.

"Их использование обязательно до середины марта, иначе растения могут недоучить света," — подчеркнула она.

Расположенную на подоконнике рассаду до 10 апреля не нужно затенять, однако затем, когда солнечный свет становится интенсивнее, следует закрыть растения от прямых лучей с помощью небольшой картонки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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